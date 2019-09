Stop a La vita in diretta | ecco perché non va in onda oggi

Roberto Formigoni - Senato Stoppa pensione/ Vitalizi sospesi dopo condanna corruzione : Roberto Formigoni, Senato stoppa Vitalizi e pensione: per l'Ex Governatore della Lombardia bloccati tutti i trattamenti dopo la condanna per corruzione

Roberto Formigoni - Senato Stoppa pensione/ Vitalizi sospesi dopo condanna corruzione : Roberto Formigoni, Senato stoppa Vitalizi e pensione: per l'Ex Governatore della Lombardia bloccati tutti i trattamenti dopo la condanna per corruzione

Roberto Formigoni - Stop a pensione e vitalizio. Il Senato ha recepito la condanna per corruzione emessa dalla Cassazione : Da agosto, Roberto Formigoni non avrà più diritto al vitalizio e alla pensione. Martedì il consiglio di presidenza di palazzo Madama, secondo quanto ha dichiarato alla stampa la senatrice del Movimento 5 Stelle, Laura Bottici, ha recepito la sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna per corruzione nei confronti dell’ex governatore della Regione Lombardia e ha dato atto alla delibera del 2015 che prevede la sospensione delle ...

Dal Senato Stop a vitalizio e pensione per Roberto Formigoni : stop a partire da agosto al vitalizio e ai trattamenti pensionistici per Roberto Formigoni. Il consiglio di presidenza di palazzo Madama oggi ha infatti preso atto della sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna per corruzione nei confronti dell’ex governatore della Regione Lombardia e ha dato atto alla delibera del 2015 che prevede la sospensione delle erogazione di pensioni e vitalizi per i parlamentari condannati in via ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : ChriStoph in fin di vita! Svelato il mistero sulla morte di Denise… : Un mistero Svelato ed uno nuovo in arrivo! Si fanno sempre più enigmatiche le anticipazioni delle puntate tedesche di Tempesta d’amore, che vedranno nei prossimi mesi una netta svolta drammatica con tanto di morte annunciata. E proprio al riguardo ci sono due grandi novità… Ecco infatti gli ultimi aggiornamenti dalla Germania su Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Annabelle vuole uccidere Denise Come vi abbiamo ...

Usa - accordo tra Casa Bianca e Congresso sul bilancio : Stop al tetto del debito per due anni. Evitato il pericolo di nuovi “shutdown” : C’è l’accordo tra la Casa Bianca e il Congresso per sospendere il tetto del debito fino al 2021. L’annuncio è stato dato dal presidente Donald Trump, che ha definito l’intesa tra i leader repubblicani del Senato e democratici della Camera “un vero compromesso” senza “pillole avvelenate”. Una volta approvato dai due rami del Congresso statunitense, si prevede entro fine agosto, l’accordo scongiurerà ...