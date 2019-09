Salvini a Pontida sul palco con bimba di Bibbiano | è bufera | viene paragonato a Hitler

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) "Il partito di". Per alcun partiti, tra cui lo stesso alleato attuale Movimento Cinque Stelle, il Partito Democratico era diventato questo, alla luce dei fatti che, in provincia di Reggio Emilia, avevano visto venire alla luce uno scandalo legato a bambini che venivano sottratti alle famiglie con metodo e motivazioni che sono oggetto di indagine e affidati ad altri nuclei familiari. Il fatto che nell'inchiesta sia finita un'amministrazione comunale in orbita 'dem' ha fatto si che la vicenda abbia interessato anche i dibattiti politici. In occasione della festa della Lega aaccanto al numero uno della Lega è salita suluna bambina che, suo malgrado, è stata coinvolta nelle poco chiare vicende di. L'esposizione di una minore ha fatto andare su tutte le furie una parte dell'opinione pubblica che, soprattutto sulla Rete, non ha mancato di attaccare in maniera ...

matteosalvinimi : #Salvini: Vi do la mia parola d'onore che lavorerò ancora più di prima, che non mollerò. Non mollerò mai. ?? #Pontida #Pontida19 - stanzaselvaggia : Ma lui non era quello che “i bambini vanno tenuti fuori dalla politica?”. Vale solo per i suoi sulle moto d’acqua,… - matteosalvinimi : #Salvini: Chiedo a voi che siete su questo prato di prendervi per mano e alzare le mani. Che oggi sia l'inizio di u… -