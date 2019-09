“Quella tr**a” Barbara D’Urso | imbarazzo in studio La sfuriata va oltre il limite

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2019) Si accende la polemica a Live Non è laper le dichiarazioni di Marianna Nannis Caniggia, nei confronti del suo ex marito. L’ultima parte del talk diD’Urso è dedicato proprio alla moglie dell’ex attaccante della Roma, Atalanta e della nazionale argentina che va su tutte le furie e si è scagliata soprattutto contro Sofia Bonelli, attuale compagna di Caniggia. La donna si è detta preoccupata per il padre dei suoi figli: “Mio marito sta con questa donna di strada, Sofia Bonelli. Una volta pensavano fosse morte. Per me va bene divorziare ma deve mettere tutti i documenti sul tavolo. A me il divorzio va benissimo, voglio salvare un uomo che è malato. Non piaccio al pubblico? Pazienza. Io so cosa è meglio per me, per i miei figli soprattutto”. “Lui vorrebbe il divorzio ma deve farlo in Spagna, dove stavamo noi, non in Argentina”, spiega Marianna Nannis. ...