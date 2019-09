Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 16 settembre 2019) Nei giorni scorsi è stata rilasciata la.356 di10, la Patch Tuesday, che ha creato non pochiagli adattatori di rete Ethernet/WiFi. Il punto principale è che, a detta dei vari utenti, dopo aver installato questo ultimo aggiornamento risulta assolutamente impossibile poter accedere ad internet perché10 non riconosce più il loro adattatore di rete. E' proprio sul forum ufficiale di Microsoft che sono state catalizzate tali lamentele e non si tratta di poche segnalazioni, quindi effettivamente il problema risulta essere piuttosto serio. Per ora non c’è stata alcuna risposta da parte di Microsoft, l’unica soluzione plausibile risulta essere la disinstallazione dell’ultimo update per ritornare alla versione precedente. Già in passato è capitato di assistere ad aggiornamenti pieni di bug, nonostante apportassero delle novità molto interessanti. ...

OptiMagazine : Potenziali problemi per Windows 10 con la nuova build 18362.356 - MicheleAlcidi3 : ... gli ufficiali italiani hanno difficoltà a crescere, lucrano, ma non applicano direttive con tempistica per prob… - alfonsodiana89 : @federiconecosta @friedgorgo @Solari_09 Higuain l'unico che ti crea gioco davanti.. Anche in partite come questa le… -