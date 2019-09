Ostuni | non era un immigrato l' uomo ripreso nella foto in cui compare la consigliera Penta

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) In queste ore, la "Città Bianca" del brindisino, è stata travolta da una polemica che riguarda unascattata da un amico dellacomunale leghista Margheritastessa, come riferito dal quotidiano Repubblica, si vede effettivamente lache posa in uno scatto, mentre alle spalle vi è undisteso che sta poco bene. In un primo momento lo stesso è stato identificato come un migrante, il quale sarebbe stato deriso, ma è stata la stessaa chiarire come siano andati i fatti. L'non era un migrante, ma un cittadino italiano conosciuto con il nome di "Vito il parcheggiatore". Inoltre, ci tiene sempre a precisare la politica leghistasua nota inviata agli organi di stampa, l'è stato soccorso da lei stessa. Laha atteso anche pazientemente l'arrivo dell'ambulanza. Riguardo anche ad alcuni video che ironizzerebbero ...

giornalettismo : A #Ostuni, la consigliera comunale leghista Margherita Penta si è fatta immortalare in posa ironica (con tanto di '… - 0xn1ccals : RT @isentinelli: A Ostuni un migrante sviene sul sagrato di una chiesa. Gli amici chiamano i soccorsi. La consigliera comunale della Lega M… - cryvleigh : RT @isentinelli: A Ostuni un migrante sviene sul sagrato di una chiesa. Gli amici chiamano i soccorsi. La consigliera comunale della Lega M… -