Milan | Salvini duro | “Non c’è un’idea di gioco | per il derby non ci resta che ‘gufare’

Verona-Milan - ululati razzisti contro Kessie e le frasi di Salvini scatenano il caos : “Parlavo oggi con un dirigente sportivo di una società cosiddetta minore. Ma perché c’è la necessità, al di là della politica, di riempirsi anche di stranieri, spesso e volentieri ‘pippe’, senza puntare sui giovani? Noi abbiamo provato a dare dei benefici alle società che puntano a far arrivare nelle massime serie i giovani del vivaio. Non faccio nomi e cognomi ma alcuni stranieri in campo per il Milan stasera, ...

Milano - "Non affitto a meridionali - io salviniana razzista"/ Respinta 28enne pugliese : Milano, "Non affitto a meridionali, io salviniana razzista". Respinta una 28enne originaria di Foggia in cerca di un alloggio nel meneghino

Salvini-Berlusconi - incontro a pranzo a Milano. Forza Italia : “Fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo” : “Fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo”: la stringata nota di Forza Italia inviata alle agenzie nel primo pomeriggio ha riassunto il succo del faccia a faccia tra il leader della Lega Matteo Salvini e il presidente azzurro Silvio Berlusconi, che si sono incontrati a Milano per stabilire una ripartenza insieme dopo la fine del governo gialloverde e la nascita dell’alleanza tra M5s e Pd. Il vertice si è ...

Milano - rifiuta di affittare casa alla ragazza meridionale : “Io salviniana - razzista al 100%. Ciò che conta è la sua carta d’identità”. L’audio : “Guardi, glielo dico da lombarda, da salviniana. Sono razzista al 100%. Lei è meridionale, non è svizzera, non è la stessa cosa”. È parte del contenuto di un messaggio vocale Whatsapp che una signora di 50 anni di Robecchetto con Induno, in provincia di Milano, ha inviato a una 28enne nata a Foggia dopo averle detto di non volerle affittare casa proprio perché meridionale. L'articolo Milano, rifiuta di affittare casa alla ragazza ...

Matteo Salvini - addio agli Interni? Festeggiamenti al campo rom di Milano : "Evviva - mi ubriaco" : Matteo Salvini non è più il ministro degli Interni dal 5 settembre. Come avranno preso la notizia i rom di Milano? Per scoprirlo, siamo andati nel campo rom situato a via Monte Bisbino, nella periferia nord di Milano. Tra rifiuti in decomposizione e fabbricati fatiscenti, ci siamo addentrati all’int

Berlusconi parla ai giovani di FI e critica i partner di destra : “Sovranismo non può governare”. Salvini : “Starà parlando del Milan” : La destra sovranista “non potrà mai vincere da sola. E se vincesse non sarebbe in grado di governare. Sta a noi ora costruire un’alternativa di centrodestra“. Silvio Berlusconi parla ai giovani di Forza Italia a Giovinazzo, in provincia di Bari, durante la manifestazione Everest e li indica come i “protagonisti” della nuova stagione del partito. “Occorre ricostruire lo spazio politico dei liberali, dei cattolici, ...

Conte 2 - De Luca : “Non c’è più ministra Grillo? Grave perdita - che peccato. Salvini? A Milano spacciatori coi machete - altro che sicurezza” : “Nel nuovo governo c’è stato il cambiamento del ministro della Salute Grillo. Come potete immaginare, è una notizia che mi ha gettato nello sconforto, non ho dormito per 48 ore. Che peccato, ce ne faremo una ragione. Abbiamo avuto questa Grave perdita e ora c’è un nuovo ministro (Roberto Speranza, ndr), una persona garbata e amica. Ma per noi non cambia assolutamente niente “. E’ il commento ironico del presidente ...

Salvini indagato a Milano : denunciato per diffamazione rischia di perdere i "social" : La denuncia era stata presentata a luglio scorso dalla comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete. Nella querela si...

Carola Rackete lo denuncia - Matteo Salvini indagato. Gli atti alla Procura di Milano : Carola Rackete lo ha denunciato e ora l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini risulta indagato per diffamazione. Gli atti sono stati inviati alla Procura di Milano da quella di Roma in relazione agli insulti social nei confronti della capitana della Sea Watch 3. I magistrati romani, a luglio scors

Milan sconfitto dall’Udinese - Salvini non risparmia una frecciatina : meno male che c’è… l’anguria [FOTO] : Milan sconfitto dall’Udinese all’esordio in campionato: Matteo Salvini rifila una stoccata social alla sua squadra del cuore Prima di campionato da dimenticare per il Milan. Rossoneri sconfitti di misura ad Udine per 1-0, al termine di una partita giocata in maniera tutt’altro che positiva. Pioggia di critiche dai social sui rossoneri, fra le quali, immancabile, spunta quella di Matteo Salvini. Il leader della lega ha ...

Il Mattino : al funerale di Diabolik anche il capo-ultrà del Milan fotografato con Salvini : Disordini e lunghe discussioni con le forze dell’ordine per il funerale di Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio soprannominato Diabolik, giustiziato con un colpo alla nuca qualche settimana fa. Bara nera con la scritta «Irriducibili», quella in cui si è dato l’ultimo saluto a Piscitelli nel Santuario del Divino Amore su disposizione della Questura che ha accordato alla famiglia il permesso delle esequie. Tanti gli ...

La lunga campagna di Salvini alla conquista di Milano : “Mi piacerebbe che Rogoredo tornasse ad essere, nell’immaginario collettivo, quella che ci ha lasciato Enzo Jannacci: Andava a Rogoredo, cercava i suoi danée; girava per Rogoredo e vosava come un strascée”, “Cercava i suoi soldi non cercava la droga”, aggiunge Matteo Salvini dal palco improvvisato d