Inter | Conte in conferenza | indicazioni e condizioni di Lukaku “Moduli? Tutte cazzate”

Champions League – Conte - orgoglio Inter : “il Barcellona non sarà felice di sfidarci. Serie A? Manteniamo piedi per terra” : Antonio Conte pronto a giocarsi le sue chance in Champions League. L’allenatore dell’Inter lancia la sfida al Barcellona ma senza fare grandi proclami: i nerazzurri devono mantenere i piedi per terra Antonio Conte sente profumo di Champions League. L’allenatore salentino, che in carriera ha vinto 1 finale su quattro disputate fra campo e panchina, non vede l’ora di riprovarci, questa volta alla guida ...

Inter - Conte con il dubbio Lukaku contro lo Slavia Praga : L'Inter si sta preparando al suo esordio stagionale in Champions League che la vedrà contrapposta allo Slavia Praga nella prima giornata della fase a gironi. Un gruppo tutt'altro che semplice e che vede anche la presenza di Borussia Dortmund e Barcellona. Per questo motivo i nerazzurri non possono permettersi passi falsi allo stadio Meazza, soprattutto se vogliono alimentare le loro speranze di qualificarsi agli ottavi di finale. Gli ospiti, dal ...

È partita la guerra mediatica tra Conte e Sarri - l’Interista ricorda le parole di Sarri a Napoli : La Gazzetta dello Sport accende la sfida già tra Antonio Conte e Maurizio Sarri. Quando l’interista parla di ‘fatturato’, si riferisce alle parole di Sarri ai tempi di Napoli. Nel 2016 disse: “abbiamo grandi giocatori ma da qui a competere con la Juve ce ne passa alla lunga il fatturato pesa”. Oggi comanda la Juventus su questo aspetto, dove però l’Inter non può certo lamentarsi. PER LEGGERE TUTTE LE ...

Inter-Slavia Praga - Champions League : Conte si affida a Lautaro Martinez in attacco. In dubbio Lukaku : Tutto pronto in casa Inter per la prima in Champions League di Antonio Conte in nerazzurro. L’avversario non è tra i più ostici, parliamo dello Slavia Praga, ma ogni partita nella massima competizione europea per club nasconde qualche insidia. I campioni della Repubblica Ceca, infatti, sono dotati di una buona organizzazione tattica ma a livello di rosa, almeno sulla carta, non c’è gara. Per lo Slavia Praga si tratta della seconda ...

Inter - Conte pronto per la Champions League : “importante non avere rimpianti - vogliamo rendere orgogliosi i tifosi” : L’allenatore nerazzurro ha parlato alla vigilia del match di Champions con lo Slavia Praga, esprimendo le proprie sensazioni sulla competizione Archiviate con tre vittorie le prime tre partite di campionato, l’Inter si prepara al debutto stagionale in Champions League, che vedrà lo Slavia Praga fare visita ai nerazzurri. Claudio Grassi/LaPresse Antonio Conte non ha intenzione di sottovalutare l’avversario, confermando ai ...

Governo - i primi passi del Conte bis tra strepiti (esterni) e cigolii (Interni) : Da qualche giorno il nuovo Governo ha iniziato a muovere i suoi primi passi e continua a essere accompagnato sia da fastidiosi strepiti esterni che da preoccupanti cigolii interni. Un concerto altamente disturbante, per chi ha salutato il salvamento raggiunto al rotto della cuffia dopo il fallito colpo di mano del sub-comandante Matteo Salvini. Tanto da indurre timori sull’effettiva tenuta temporale del Conte bis. Sul fronte esterno suscita ...

Sarri-Conte - scintille : alta tensione tra Juventus ed Inter - la corsa scudetto è già partita : Con il posticipo di oggi tra Torino e Lecce si chiude la terza giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Si ferma la Juventus che non è andata oltre il pareggio contro la Fiorentina, una brutta partita per la squadra di Sarri con i viola che avrebbero meritato bottino pieno. In questo avvio di stagione la Juventus ha convinto soltanto per 60 minuti contro ...

Inter - Ravezzani attacca Conte : 'Certe dietrologie sono patetiche' : L'Inter è sicuramente la protagonista di questo inizio di stagione. I nerazzurri sono in testa alla classifica a punteggio pieno, con nove punti raccolti nelle prime tre giornate. Dopo i successi contro Lecce e Cagliari, la squadra di Antonio Conte è riuscita ad imporsi anche allo stadio Meazza contro l'Udinese per 1-0, con gol vittoria messo a segno da Stefano Sensi, il migliore in campo, al 44'. Partita che ha lasciato qualche strascico ...

Inter - Antonio conte a gamba tesa su Sarri : “le sue lamentele? Stia tranquillo - adesso è dalla parte forte” : Interrogato sulle lamentele di Sarri sull’orario del match di Fiorentina-Juventus, l’allenatore dell’Inter ha espresso il proprio punto di vista Prime scintille sull’asse Inter-Juventus, a scatenarle è Antonio conte che, al termine del match con l’Udinese, entra a gamba tesa su Maurizio Sarri. Alfredo Falcone/LaPresse L’allenatore della Juventus si è lamentato per l’orario della sfida con la ...

Inter da sola in vetta - prime schermaglie tra Sarri e Conte : “A Firenze troppo caldo”. “Stia sereno - ora è dalla parte del più forte” : L’Inter sola in testa, aspettando il Torino. È appena la terza giornata di campionato, ma considerando gli ultimi anni della Serie A è un dato abbastanza Interessante. Non sorprendono i nerazzurri che hanno già preso la fisionomia di Conte: tanta grinta, capacità di soffrire anche quando le partite sono rognose come quella di ieri con l’Udinese. L’ha risolta il giocatore simbolo della nuova Inter, non l’ariete Lukaku ma ...

Conte ha preso la rincorsa verso Inter-Juve del 6 ottobre : Antonio Conte attacca Maurizio Sarri e la Juve. “Non voglio dire niente, perché altrimenti dovremmo tirare in mezzo i bilanci

Inter - Conte vorrebbe esaltare ancora Brozovic : 'preoccupa' la clausola a 60 milioni : L'Inter continua a far bene in campionato e ieri ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva battendo l'Udinese per 1-0, restando a punteggio pieno e volando da sola in testa alla classifica, portandosi a +2 punti sulla Juventus, che ha pareggiato 0-0 sul campo della Fiorentina. La mano del suo allenatore, Antonio Conte, è evidente, anche se adesso ci sarà la 'prova del nove' con l'esordio in Champions League contro lo Slavia Praga e il derby ...

Inter - Conte avvisa : 'Ci sarà da lottare - Sanchez ha bisogno di lavorare' : L'Inter non si ferma più e riprende il campionato da dove aveva Interrotto. Dopo la sosta per le Nazionali arriva il terzo successo consecutivo in Serie A per 1-0 contro l'Udinese con gol vittoria messo a segno da Stefano Sensi. Il centrocampista della Nazionale italiana si è infilato da dietro e di testa ha insaccato alle spalle di Musso su cross preciso di Diego Godin, trovando il gol partita. Ora il club meneghino si concentrerà sul prossimo ...