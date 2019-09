I Giochi classici di Dragon Quest arrivano su Nintendo Switch

Fonte : gamerbrain

(Di lunedì 16 settembre 2019) Square Enix ha annunciato che i primi tredella serie® saranno disponibili su™ a partire dal 27 settembre. I fan potranno riscoprire le origini dia leggendaria saga RPG e quindi l’intera trilogia di Erdrick suII: Luminaries of the Legendary Line™ eIII: The Seeds of Salvation®, che potranno essere scaricati individualmente in formato digitale daeShop. Fin dal suo debutto nel 1986, l’iconica serieè diventata un fenomeno culturale che ha attirato moltissimi fan appassionati da tutto il mondo e ha definito il genere degli RPG giapponesi.i tre titoliincludono dei comandi semplici e intuitivi che imitano uno stile di gioco rétro e rendono omaggio alle origini della saga. La celebre trilogia di ...

