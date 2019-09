Colpita da un pugno in strada l’attrice Gloria Cuminetti | “Aiutate quell' uomo | nessun

Colpita da un pugno - l’attrice Gloria Cuminetti : “Nessun rancore - quell’uomo va aiutato” : Gloria Cuminetti, attrice di 30 anni Colpita due giorni fa al volto da un pugno sferrato senza alcuna ragione da un uomo, non prova rabbia né rancore: "Resto convinta che queste persone debbano essere prima di tutto aiutate. Ecco perché credo che non ci sia nulla da perdonare: quell'uomo stava lottando contro i suoi fantasmi, immagino non si sia nemmeno reso conto di quello che stava facendo".Continua a leggere