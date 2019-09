Che fare con i monopattini elettrici che ancora non si possono usare in città?

Milan - Salvini duro : “Non c’è un’idea di gioco - per il derby non ci resta Che ‘gufare’ l’Inter : “Cosa abbiamo fatto ieri contro un Verona neopromosso e in 10? Per il derby possiamo solo ‘gufare’ l’Inter e farle gli auguri”. Sono le parole di Matteo Salvini, che in esclusiva a 7 Gold torna a parlare del ‘suo’ Milan: “Non c’è un’idea di gioco, sembra che si siano trovati ieri. Ho fiducia in Giampaolo e magari nelle prossime settimane qualcosa di meglio si vedrà, però sembra il ...

Ezio Bosso spegne le voci : "Felice di fare il direttore d'orChestra : non mi ritiro" : Il musicista interviene dopo l'incontro alla Fiera del Levante a Bari in cui aveva pregato i fan di non chiedergli più di "mettermi al pianoforte". E denuncia: "Mi addolorano le strumentalizzazioni"

Che cosa ha intenzione di fare Paolo Gentiloni in Europa : Battere le diseguaglianze, promuovere il “Green Deal”, realizzare la Web tax e una riforma di Dublino sui migranti. Sono questi i punti cardine dell'azione europea sulla quale si impegna a lavorare il designato Commissario Ue Paolo Gentiloni, illustrati in un'intervista a La Stampa. Dal punto di vista economico, Gentiloni non vede all'orizzonte una fase di recessione, che può esserci “in singoli Paesi”, ma semmai “siamo di fronte, dopo un ...

Ammazzata di botte perché non voleva fare la prostituta : il pm chiede 60 anni di carcere : «Gloria è morta per difendere i suoi figli e non è stata una disgrazia: l'hanno uccisa ed è stata lasciata da sola, indifesa». Sono le parole con le quali il...

BanChe online : addio alle chiavette ”token” dal 14 settembre. Ecco cosa fare e cosa cambia : Arrivano le nuove norme per i conti online all’insegna di una maggior sicurezza e trasparenza dei movimenti di denaro in Europa. Da domani, 14 settembre, parte la rivoluzione dei pagamenti digitali e tra le novità c’è il ‘pensionamento’ delle chiavette token. DA Intesa San Paolo a Unicredit, come si muoveranno le varie Banche.Continua a leggere

Antonella Clerici : "In Rai fino a giugno. Penso ad un progetto Che sia giusto per me e andrò dove lo potrò fare" : Antonella Clerici, ospite, domani, sabato 14 settembre 2019, a 'Verissimo', ha raccontato, a Silvia Toffanin, il periodo delicato che sta attraversando dal punto di vista professionale per essere stata, di fatto, esclusa dal palinsesto della rete ammiraglia Rai: Mi manca un po’ la tv perché mi è stata tolta in maniera ingiusta, brusca e senza motivazione. Mi manca di non poter avere della progettualità, se non per cose piccole, quando ero ...

Draghi spinge banChe a fare più prestiti Qe sale a 20 miliardi - spread ai minimi Perché adesso Trump si arrabbia : video : La decisione era attesa dai mercati che hanno risposto positivamente. Accelera Piazza Affari. Lo spread btp-bund scende a 139 punti base

Che cosa dovremo fare in Death Stranding? Le risposte nel video Briefing : La giornata di oggi si potrebbe rivelare decisiva per comprendere finalmente a pieno (o quasi) ciò che effettivamente è Death Stranding, la nuova opera di Hideo Kojima e della sua Kojima Productions in uscita in esclusiva su PS4.Poco prima del primo appuntamento con il gioco tenutosi al Tokyo Game Show 2019, il papà di Metal Gear Solid ha deciso di condividere ufficialmente il trailer Briefing, il filmato che era stato mostrato solo alla ...

Franceschini : “Alleanza Pd-M5s anChe alle Regionali. Legge di Bilancio? Faremo tutto il possibile nell’ambito delle risorse disponibili” : L’alleanza tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle dev’essere “politica ed elettorale” e deve partite subito, già alle prossime Regionali, per poi estendersi anche alle Comunali e arrivare alle Politiche. Dario Franceschini, che aveva aperto la strada a un possibile dialogo con un’intervista al Corriere della Sera lo scorso luglio, rilancia la sua idea di futuro del centrosinistra in un colloquio con ...

San Paolo - la direttrice dei lavori : L’unica cosa incompleta é l’idromassaggio Che doveva fare il Napoli : Arriva anche la risposta del direttore dei lavori al San Paolo Filomena Smiraglia che si è detta sconcertata da Ancelotti che non é stato allo stadio “Sono sconcertata e stranita dalla dichiarazione a gamba tesa di Ancelotti, anche perché oggi abbiamo avuto la visita negli spogliatoi del vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis che ci ha fatto i complimenti davanti alle maestranze per i lavori. Domani iniziamo le grandi pulizie. ...

Vieni da Me - Catherine Spaak bacChetta la Balivo : "Farebbe mai questa domanda a Maurizio Costanzo?" : Catherine Spaak è stata ospite di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me, in onda su Rai1. Nella lunga chiacchierata tuttavia, la giornalista ha posto delle domande all'attrice francese, naturalizzata italiana, a suo avviso fuori luogo, tanto che la Spaak ha 'bacchettato' in più occasioni la pre

Governo Conte 2 - Appendino : “Mi ha chiamato Di Maio e mi ha chiesto di fare la ministra. Ma ho risposto Che preferivo rimanere sindaca” : “Effettivamente mi ha chiamata Luigi (Di Maio ndr.) proponendomi di entrare nella squadra di Governo“, ma “sono stata eletta per fare la sindaca e ne sono orgogliosa”. Così la prima cittadina di Torino, Chiara Appendino, ha spiegato ai microfoni di Centocittà, su Radio1, prima di essere stata invitata a far parte del nuovo esecutivo e poi i motivi del rifiuto. “Sono stata molto sorpresa della cosa e ho condiviso con ...

