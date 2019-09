Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Roma, 16 set. (AdnKronos) – “Nel rivolgere a Lei e al nuovo Esecutivo l’augurio di un proficuo lavoro per le sfide importanti che si troverà ad affrontare, faccio appello alla Sua maturità politica per avviare un dialogo costruttivo con gli operatori Concessionari in Italia per l’esercizio del gioco a distanza con vincita in denaro. L’Associazione LOGiCO (Lega Operatori di Gioco su Canale Online), che rappresento, si compone dei principali Concessionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per l’esercizio del gioco a distanza con vincita in denaro: aziende anche estere, rinomate a livello internazionale, eccellenze del settore, assoggettate ai rigidi controlli dell’ADM su composizione societaria e manageriale, in tema di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose, al riciclaggio di denaro, alla manipolazione delle ...

TV7Benevento : Assologico, lettera aperta a Conte su criticità comparto giochi... - BinaryOptionEU : Assologico, lettera aperta a Conte su criticità comparto giochi - StraNotizie : Giochi: Assologico, lettera aperta a Conte su criticità comparto -