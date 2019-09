Affido condiviso | ministro Bonetti | Ddl Pillon resta nel cassetto

Affido condiviso - la Bonetti "archivia" il ddl Pillon | Lui replica : "Pd calpesta diritti dei più piccoli per attaccarci" : Il titolare del dicastero della Famiglia archivia il disegno di legge tanto contestato dalle associazioni e firmato dal senatore della Lega. Lui replica : "Pur di attaccarci calpesta no i diritti dei più piccoli "

Il ddl Pillon sull'Affido condiviso è morto e sepolto : Elena Bonetti, ministro per la Famiglia, mette una pietra sopra il ddl Pillon sull'affido condiviso: "Se mi hanno lasciato nel cassetto una copia del ddl Pillon? Non mi sono informata ma per quanto mi riguarda resterà nel cassetto". Un messaggio chiaro con il quale accantona la proposta di legge presentata dal senatore leghista Simone Pillon.