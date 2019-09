17enne conosce un ragazzo sui social | vola per raggiungerlo in Marocco e poi scompare nel

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Una ragazza è scoparsa da quasi quattro anni senza che nessuno sappia che fine abbia fatto e se sia ancora viva. La ragazza all’epoca della scomparsa aveva 17 anni, si chiama Rebecca Arthur ed è del Connecticut. La ragazza ha conosciuto unsuie ha deciso di. Ilera marocchino e Rebecca ha deciso di prendere il primo aereo per la nazione affricana e poi ha fatto perdere le sue tracce. Il, che aveva conosciuto sui, si chiama Simo El Adala. La ragazza, raccontano i genitori, era uscita di casa con una piccola valigia ed era stata acompagnata dal padre in aeroporto per prendere il volo per il. La Polizia americana con la collaborazione di quella marocchina ha in questi anni cercato di ritrovare la ragazza ma, dopo quattro anni, ancora senza alcun esito positivo.