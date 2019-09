Tunisia al voto | Said in testa davanti a Karoui

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 15 settembre 2019) In attesa dei risultati ufficiali delle elezioni presidenziali in, i primi exit poll della societa' Sigma Conseil danno inil giurista indipendente Kaiscon il 19,5% dei voti seguito dal magnate Nabilcon il 15,5%, che andrebbero al ballottaggio. Al terzo posto il candidato del partito islamico Ennhadha, Abdelfattah Mourou con l'11,0%, seguito dal ministro della Difesa dimissionario, Abdelkarim Zbidi con il 9,4%, il premier uscente Youssef Chahed con il 7,5% e il giornalista e scrittore Saficon il 7,4%.Con la morte del presidente Beji Caid Essebsi a fine luglio, i tunisini sono stati chiamati a eleggere un nuovo capo di stato, due mesi prima di quanto inizialmente previsto. Il primo turno delpresidenziale precederà le elezioni parlamentari, previste per ottobre, mentre a novembre si svolgerà il secondo turno per la presidenza. Al centro del ...

