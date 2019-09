Rubio alla ricerca del gusto perduto | chef Rubio in viaggio in oriente su Nove

Fonte : dituttounpop

(Di domenica 15 settembre 2019)delsuilindiTorna. Da domenica 15 settembre sutorna logiramondo, ex rugbista, sempre pronto a raccontare realtà gastronomiche e sociali inconsuete, ma questa volta ha deciso di varcare i confini nazionali per partirevolta dell’Estremocondelsarà protagonista di unattraverso Thailandia, Cina e Vietnam, dove si muoverà tra megalopoli urbane e piccoli centri rurali, per scoprire la più autentica cultura gastronomica locale, grazie agli abitanti del posto da cui cercherà di scoprire tutti i segreti delle ricette esotiche, dai più celebri “piatti nazionali” alle pietanze meno conosciute, mangiando e spesso cucinando con loro. Sette episodi da 90 minuti perdelprodotto da DryMedia per Discovery, ...

rubio_chef : Questo bambino palestinese???? sta chiedendo agli occupanti illegali sionisti???? per quale motivo deve assistere alla… - rubio_chef : Per quale motivo è stato permesso a qualche deficiente della @LegaSalvini di portare la bandiera ( in basso a dx )… - MattiaMinelle82 : RT @rubio_chef: Ci siamo: domani sera, ore 21:25 sul @nove, la prima puntata di “Rubio: alla ricerca del gusto perduto”. Grazie a quelli ch… -