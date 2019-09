Rai | non è che qualcuno ha sostituito Michele Anzaldi con un replicante?

Dreams Road 2019 su Rai1 con Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni : diretta : [live_placement]Dreams Road 2019 su Rai1, Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni tornano in sella alle loro moto prosegui la letturaDreams Road 2019 su Rai1 con Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni: diretta pubblicato su TVBlog.it 14 settembre 2019 11:30.

DIRETTA PORDENONE SPEZIA/ Streaming video Rai : una partita senza precedenti - Serie B - : DIRETTA PORDENONE SPEZIA Streaming video Rai: partita al Bottecchia dove si apre la terza giornata del campionato di Serie B, è un confronto inedito.

Tale e Quale Show 2019 : Carlo Conti inaugura la nona edizione dello show del venerdì di Rai 1 : Carlo Conti - Tale e Quale show Le imitazioni di Tale e Quale show stanno tornando. Da stasera alle 21.25, Carlo Conti darà ufficialmente il via alla nona edizione del Talent show di Rai 1. Tredici nuovi personaggi sono pronti a calarsi nei panni di artisti del passato e del presente per sottoporsi ai giudizi della giuria, formata anche quest’anno dalla storica Loretta Goggi e dai comici Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Per conoscere ...

Già flop Resident Evil Project Resistance : tRailer viene bombardato di non mi piace : Resident Evil Project Resistance ha finalmente giocato a carte scoperte. Dopo aver stuzzicato i videogiocatori con diversi teaser, "mamma" Capcom ha infatti snocciolato trailer e dettagli per il suo prossimo progetto legato alla saga survival horror per eccellenza, in occasione del Tokyo Game Show 2019. La più grande fiera del Giappone dedicata all'intrattenimento elettronico ha dunque ospitato il revelal di quello che si presenta a tutti gli ...

Tardelli a Sarri : «Ora ti accorgeRai che le vittorie della Juventus non erano figli di aiuti» : Marco Tardelli dedica a Maurizio Sarri la sua rubrica sulla Stampa. Il tecnico toscano è guarito dalla polmonite che lo ha colpito in estate è può finalmente esordi re sulla panchina della Juve nella gara contro la Fiorentina. Tardelli gli ricorda quanto scotta la panchina sulla quale sta per sedersi, una panchina abituata alle vittorie, una panchina da cui il suo predecessore è stato buttato fuori, dopo tante vittorie, per l’unica colpa ...

Pordenone-Spezia : anticipo 3^ giornata Serie B domani 13 settembre in chiaro su Rai Sport : Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali torna in campo anche la Serie B, per disputare la terza giornata che prenderà il via venerdì 13 settembre con l’anticipo Pordenone-Spezia. La gara si giocherà alla Dacia Arena di Udine, stadio che, in attesa della costruzione del nuovo impianto dei neroverdi, per questa stagione ospiterà tutte le partite casalinghe del club friulano. Avvio di campionato abbastanza simile tra le due compagini, ...

Tutto chiarito tra Al Bano e UcRaina - non sarà più in black list : Al Bano non sara' più nella black list dell'Ucraina. Lo annuncia l'avvocato del cantante, Cristiano Magaletti

Serie B - Pordenone-Spezia apre la 3a giornata : live su DAZN e Rai : Archiviata la pausa per gli impegni per le Nazionali, la Serie B torna con le gare della terza giornata: ad aprire il turno è la sfida tra Pordenone e Spezia, una gara tra due formazioni che hanno la necessità di risollevarsi dopo l’ultima sconfitta. Entrambe infatti sono a quota tre punti, ma hanno rimediato un […] L'articolo Serie B, Pordenone-Spezia apre la 3a giornata: live su DAZN e Rai è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Al Bano non è più una minaccia per l’UcRaina - che lo toglie dalla black list : Al Bano Al Bano non è più un pericolo per la sicurezza nazionale dell’Ucraina. Il cantautore di Cellino San Marco è fuori dalla black list delle persone considerate pericolose per lo Stato con capitale Kiev. “Tutto chiarito col nuovo Governo Ucraino. Lo toglieranno dalla blacklist. Un ringraziamento a tutta l’ambasciata Ucraina, che ci ha aiutato nel dialogo col governo Ucraino, durante le loro elezioni, per chiarire la posizione ...

Al Bano non è più nella black list dell’UcRaina : Sembrava uno scherzo, ma come spesso avviene la realtà supera la fantasia, così il fatto che Al Bano era stato inserito in una black list dal ministero della cultura dell’Ucraina non solo era tutto vero, ma era diventato anche un caso diplomatico. Per risolvere la crisi nei mesi scorsi ci fu persino un incontro a Roma tra l’artista, accompagnato dal suo avvocato e l’ambasciatore Yevhen Perelygin presso l’Ambasciata ...

“Alla Rai non mette più piede!”. Bomba in tv - non la vogliono più : “L’ha fatta troppo grossa”. E spuntano altri fattacci : Ci risiamo, l’estate è finita e i salotti televisivi stanno riaprendo. E se pensate che “qualcosa” vi sarà risparmiate, non ci credete perché questa nuova stagione televisiva ripartirà esattamente da dove si è interrotta, ovvero, dal Pamela Prati Gate. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare che Pamela Prati sia pronta a tornare negli studi di Verissimo per dare il via ad un nuovo capitolo della soap opera ‘Pratiful’. Ma non solo. ...

Fabio Sanfilippo - il giornalista non si pente degli attacchi a Salvini : “Lo rifarei - non è invito al suicidio”. Ora la Rai valuta la sospensione : Il giorno dopo la polemica esplosa a viale Mazzini sul post Facebook del caporedattore di Rai Radio1, Fabio Sanfilippo, con cui il giornalista ha attaccato l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dicendo, in riferimento alla fine dell’esperienza di governo gialloverde, “tempo sei mesi e ti spari”, l’azienda sta valutando una sua sospensione cautelativa. Il giornalista non si dice affatto pentito del ...

Governo - Salvini furioso col giornalista Rai : “Vergognati - schifoso che non sei altro” : Alla festa della Lega di San Gemini, in provincia di Terni, Matteo Salvini ha risposto al caporedattore di Rai Radio1, Fabio Sanfilippo, che in un post su Facebook lo aveva attaccato così: “Non sai fare nulla, tempo sei mesi e ti spari” fino a tirare in ballo la figlia del leader del Carroccio, “mi spiace per lei, ma avrà tempo di riprendersi, basta farla seguire da persone qualificate”. “Tirare in mezzo una bambina ...

Bologna - uccide la ex e invia un crudele sms alla madre : “Non la vedRai più” : Secondo la sorella della 32enne Atika Gharib, trovata carbonizzato mercoledì in un fienile nle bolognese, il 42enne marocchino M'hamed Chamek dopo il delitto avrebbe inviato alla madre della vittima uno sms in cui annunciava: " Non c'è già più, non la vedrai più". "Ha chiamato anche l'altra mia sorella e ha minacciato di uccidere anche me" ha rivelato la donna.Continua a leggere