Pugni in strada | in ospedale attrice Gloria Cuminetti

(Di domenica 15 settembre 2019) Presa asenza motivo, ina Torino, aggredita da un marocchino che i carabinieri sono riusciti ad arrestare solo col taser. Notte inpertrentenne diplomata alla Scuola del Teatro Stabile di Torino e gia' con alcune presenze in film, come 'Sexxx' di Davide Ferrario, e pubblicita'. Colpita al volto, l'artista se l'e' cavata con qualche giorno di prognosi, molto meno di quanto ci vorra' per dimenticare i messaggi degli haters che sul web l'hanno presa di mira per le sue prese di posizione a favore dell'accoglienza degli immigrati e contro il Decreto Sicurezza bis. Originaria di Bergamo, ma residente a Torino, in questi giorni la giovane e' anche impegnata sul set di 'Giustizia per tutti', fiction con protagonista Raoul Bova in produzione nel capoluogo piemontese sino a fine anno.L'aggressione ieri sera, intorno alle 19, nel popolare ...

