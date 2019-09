Fonte : gossipetv

(Di domenica 15 settembre 2019) Cantautoradio, il nuovo progetto disu Rai Radio 2 Ha fatto molto discutere per le vicende legate al suo sfratto,, ma oggi è tornato con un programma, Cantautoradio, completamente dedicato alla canzone d’autore; un appuntamento fisso in ben otto puntate – di cui la prima è andata in onda ieri – che lo … L'articoloinsu, Rai,: “Mitriturato” proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Morgan fiume in piena su droga, Rai, Sfera Ebbasta: “Mi hanno triturato” -