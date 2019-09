Domenica In | gaffe di Romina Power | ' L' ostetrica che mi fece partorire è morta' | ma è viva

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 15 settembre 2019) Questo pomeriggio su Rai 1 è tornato l'appuntamento in diretta conIn, la popolare trasmissione del dì di festa condotta da Mara Venier. Tra le ospiti di questa prima puntata vi era anche, la quale è tornata in studio dalla 'zia Mara' per raccontare la sua nuova vita da nonna dopo la nascita dei primi nipotini. Nel corso dell'intervista, però, laha fatto anche una. Parlando dell'che la aiutò ai suoi bambini, laha affermato in diretta di ritenere che la donna fosse, ma in realtà non era così, dato che addirittura si trovava in studio per una sorpresa nei suoi confronti Lain diretta diIn: 'L'', ma era in studio dalla Venier Mara Venier nel corso dell'intervista con la sua amicaIn ha parlato della nascita dei vari figli della coppia Albano-, ...

