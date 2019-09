Di Maio | Patto civico per l' Umbria | Zingaretti ci sta | Salvini | M5s è

Regionali - M5S apre alle alleanze Di Maio : "Patto civico per l'Umbria" : In vista delle elezioni Regionali dell'Ubria del 27 ottobre, Luigi Di Maio propone un patto civico fra forze politche di buon senso, senza poltrone e immediatamente Pd e Leu aprono. In una lettera al giornale La Nazione, il leader dei Cinque Stelle Luigi chiede alle altre forze disponibili come potrebbe essere il Pd di correre "con il proprio simbolo in sostegno di un presidente civico e con un programma ...

Regionali Umbria - Di Maio propone un patto civico : “I politici facciano un passo indietro”. Zingaretti apre : “Sì a confronto” : Una lettera al quotidiano La Nazione per proporre un “patto civico” per l’Umbria in vista delle elezioni Regionali del prossimo 27 ottobre. È la mossa di Luigi Di Maio, che ha di fatto aperto il campo ad una sorta di alleanza con coloro che vorranno condividere il progetto del capo politico del Movimento 5 Stelle. L’iniziativa ha subito raccolto il consenso dei nuovi alleati di governo, con il segretario del Pd Zingaretti ...

Il patto di governo all’esame Rousseau. Di Maio : “Successo della democrazia”. Alle 16 oltre 73 mila votanti : Il Movimento sottopone l’accordo ai suoi iscritti. C’è tempo fino Alle 18. In caso di esito positivo, il premier Conte potrebbe salire al Quirinale già stasera. Di Maio: «Tutti i nostri punti saranno nel programma»

Bruno Vespa : così Nicola Zingaretti ha tradito Matteo Salvini e stretto il patto di sistema con Luigi Di Maio : "L'8 agosto, giorno di apertura della crisi di governo, Nicola Zingaretti confermò in assoluta buona fede che il Pd era favorevole alle elezioni. Lo diceva da mesi e questo ha convinto Salvini a rompere il patto con Di Maio". Bruno Vespa, nel suo editoriale su Il Giorno, rivela il retroscena clamoro

Governo - il nodo vicepremier M5s : Di Maio insiste - ma il Movimento non è compatto. La decisione spetterà a Conte : “Pensino alle soluzioni, non solo a colpire me”. Luigi Di Maio non cede: se il nuovo Governo deve nascere, non basta che ci sia Giuseppe Conte come premier, è la sua richiesta, ma proprio lui deve essere il vice. Sono ore di trattative e contatti frenetici tra Pd e M5s: i democratici hanno dato il via libera al nome scelto dal Movimento per guidare l’esecutivo della discontinuità. In cambio però, chiedono garanzie sulla nuova ...

Crisi - Buffagni : “Movimento compatto su Di Maio. Io sempre stato scettico per gli accordi con tutti - anche con la Lega non fu facile” : “Quello che è successo è grave: Salvini ha staccato la spina e ha dimostrato di essere un traditore. Il Movimento è compatto su Luigi Di Maio per l’interesse del paese”. Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle Stefano Buffagni all’indomani delle dimissioni del premier Giuseppe Conte e nel giorno dell’avvio delle consultazioni. “La linea si dirà al Presidente della Repubblica, non è compito mio ...

Patuanelli e D'Uva : "M5s unito e compatto intorno a Di Maio. Siamo un monolite" : Guardano alle consultazioni i capigruppo M5s. E, lo ribadiscono, dopo le dimissioni di Conte si affidano al presidente della Repubblica. Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli con una nota fanno sapere: “Sono ore molto importanti per il futuro del nostro Paese. Il MoVimento 5 Stelle si affiderà alla volontà del presidente Sergio Mattarella che segnerà la strada da seguire dopo che Matteo Salvini ha aperto ...