A Tutta Rete e 90° Minuto inaugurano la domenica pomeriggio di Rai 2

Fonte : davidemaggio

(Di domenica 15 settembre 2019) Luca Toni La‘asport’ di Rai 2 inizia a prendere forma. Mentre LaSportiva è già alla terza puntata, domani esordirà alle 12.00 LaVentura e nelsarà la volta dell’altra novità Ae di un marchio storico come 90°. A, la novità di Marco Lollobrigida Ilcalcistico dellasi aprirà alle 17.10 con A, la nuova trasmissione in onda subito dopo il fischio finale delle partite delle 15.00. Condotto da Marco Lollobrigida, il programma vivrà essenzialmente sulle interviste dai campi e sulle conferenze stampa post match. Come si evince dal titolo, inoltre, uno spazio amplissimo lo avranno le piattaforme social, ormai elemento fondamentale anche nella narrazione sportiva. 90°si fa in due Il campione del mondo Luca Toni e la ct delle azzurre, che al Mondiale francese ...

