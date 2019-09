A 103 anni Giuseppe Ottaviani è campione di salto in lungo | “L’atletica è gioia”

Fonte : fanpage

(Di domenica 15 settembre 2019) L’atleta marchigiano, per tutti "Peppe", nella giornata di venerdì ha fatto un balzo di 66 centimetri ed ha staccato il suo personale record nella categoria over 100 ai Campionati europei master di atletica in corso a Jesolo. Questo signore di 103ha prima inanellato tre nulli ma al quartoè arrivato il record di 0.64 centimetri, corretto con un centimetro in più, 0.65, nel sesto e ultimo tentativo.

Agenzia_Ansa : Gareggia nel salto in lungo a 103 anni. Il marchigiano Giuseppe Ottaviani, ha iniziato sport a 70 anni #ANSA - repubblica : A 103 anni campione di salto in lungo, Peppe: 'L’atletica è gioia' - MotisiAntonino : A 103 anni campione di salto in lungo, Peppe: 'L’atletica è gioia' -