Una serata per Moana Pozzi su Iris a 25 anni dalla scomparsa

Partecipa al nostro gioco e vinci Una serata da “Trito” Pub Gourmet a Portici : Con il campionato di serie A torna anche il nostro gioco organizzato in collaborazione con “Trito” Pub Gourmet di Portici. Grazie a “Trito” Pub Gourmet di Portici (NA) anche per la stagione calcistica 2019/2020 ci divertiremo insieme cercando di vincere un panino e una birra per due persone. Partecipare è semplice, basta iscriversi al gruppo ufficiale della testata giornalistica ForzAzzurri.Net (clicca qui per ...

Franco Zeffirelli - il Portofino International Festival celebra il Maestro con Una serata commemorativa : Omaggio a Franco Zeffirelli al Portofino International Festival. Il prossimo 27 settembre, penultima data della kermesse ligure, sarà dedicata al Maestro scomparso tre mesi fa con un concerto commemorativo dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta da Dmitry Morozov e alcune tra le più brave ed eleganti soprano internazionali che canteranno le più celebri arie d’opera legate alle grandi regie del Maestro Zeffirelli. Le cantanti indosseranno i ...

Uccisa in strada dopo Una serata in discoteca : fidanzato condannato a 30 anni : L'omicidio a giugno 2018 in zona Morivione a Milano. Antonio Nunez Martinez è stato giudicato colpevole di omicidio...

Serena Bortone a Blogo : "Una nuova stagione di Agorà con un nuovo governo - in attesa della prima serata" : Da lunedì torna Agorà, la cui edizione estiva è stata condotta da Monica Giandotti. Alla guida del talk mattutino di Rai3, in onda dalle 8 alle 10, confermata Serena Bortone. Blogo l'ha intervistata a poche ore dal nuovo debutto:Quanto hai invidiato Monica Giandotti che ha potuto raccontare giorno dopo giorno la crisi di governo?prosegui la letturaSerena Bortone a Blogo: "Una nuova stagione di Agorà con un nuovo governo, in attesa della prima ...

Calcio - Lorenzo Pellegrini dopo il primo gol : “Una bella serata - giocare in Nazionale è un grande onore” : Una serata da ricordare per Lorenzo Pellegrini: il centrocampista della Roma è subentrato nel match della Nazionale italiana con l’Armenia, valido per le qualificazioni agli Europei 2020, siglando il gol decisivo per il 3-1 finale, prima marcatura con la Maglia Azzurra per lui. Il suo commento nel post gara: “Una serata bella soprattutto perchè abbiamo vinto una partita non semplice. Loro sono una squadra ostica, era importante ...

Sex toys - Una serata in incognito a provare i nuovi strumenti del piacere : ecco chi abbiamo incontrato : L’esperta di design è interessata al diamante vibrante, un oggetto dorato piramidale. Vive a Dubai, è in partenza. Chissà se in aeroporto confischeranno il suo portafortuna segreto. Negli Emirati Arabi gli oggetti di piacere femminile sono vietati. Accanto a lei c’è la biologa, sulla cinquantina, sposata. E’ rimasta colpita dalla cipria aromatizzata baciabile. Una polvere setosa che rende la pelle luminosa e profumata. La neo mamma più giovane e ...

Una lunga serata al Museo Castromediano di Lecce : Hanno contrassegnato l’identità degli spazi espositivi del Museo Castromediano dopo la riapertura dello scorso giugno, in seguito ai restauri che

Tutto pronto per il GDShow – Una serata con le Stelle : Si arricchisce la scaletta del “GDShow – Una Serata con le Stelle”, lo spettacolo benefico in programma il 7 settembre

Al primo appuntamento un ragazzo e una ragazza trascorrono Una serata incredibile - cosa hanno fatto : Una coppia, un ragazzo, Ritchie Barry e una ragazza, Carly Wolfson erano al loro primo appuntamento e come idea originale per trascorrere la loro serata si sono imbucati ad un matrimonio dove non conoscevano assolutamente nessuno. I due, che sulle prime erano molto combattuti se farlo o meno, poi hanno deciso di si e si sono presentati in sala dove, comportandosi in modo molto disinvolto sono riusciti a trascorrere una bella serata. La vicenda è ...

Una serata Bella Senza Fine su Rete 4 : ospiti e anticipazioni stasera 1 settembre 2019 : Va in onda stasera in tv, domenica 1 settembre 2019, Una Serata… Bella Senza Fine! alle 21:15 su Rete 4, lo speciale musicale dedicato alla musica italiana. SCOPRI COSA C’È IN TV Una Serata Bella Senza Fine su Rete 4: ospiti e anticipazioni A presentare l’evento ci penseranno Alfonso Signorini e Rosita Celentano, mentre la Serata sarà dedicata alle canzoni di Sergio Endrigo, Gino Paoli e Luigi Tenco. Saranno moltissimi gli artisti ...

Giallo all'Isola d'Elba : turista napoletano trovato morto a 33 anni dopo Una serata con la fidanzata : Un 33enne napoletano è stato trovato morto oggi, intorno all'ora di pranzo, nell'abitazione all'Isola d'Elba dove stava trascorrendo le vacanze con la...

Torres - tanto entusiasmo : Una serata di presentazione ricca di emozione : Una serata ricca di emozione ieri in Piazza Sant’Apollinare per la Torres, i suoi tifosi e la città di Sassari. Ospite della XIII edizione della manifestazione “Adotta una piazza” organizzata dal Gremio dei Contadini che, ogni anno, alla vigilia della Discesa dei Candelieri, dà vita ad una serata ricca di eventi nella splendida cornice del centro storico, la nuova squadra rossoblù è stata accolta con calore ed entusiasmo dai suoi tifosi a ...