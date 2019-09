Scimmie in fuga | parco evacuato e disagi alla viabilità

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) Paura in Veneto, dove unè statoa causa di scimpanzé in. Ha creatoancheladi tre scimpanzé che la scorsa notte sono riusciti a uscire dal loro recinto all’interno delNatura Viva di Bussolengo (Verona). Gli addettiristorazione alle ore 7.00 si sono accorti che mancavano tre animali dall’area dei Primati. La direzione ha deciso quindi di evacuare il, applicando le misure di sicurezza, mentre con il supporto dei veterinari sono scattate le ricerche delle tre, che poi sono state trovate ancora all’interno della struttura, anche se fuori dall’area a loro destinata. A causa di questo ‘incidente’ ilNatura Viva e’ rimasto chiuso fino a meta’ mattinata. Secondo quanto si e’ appreso, ladei tre animali sarebbe stata provocata da un errore umano. L'articolo ...

