Milano | rubano profumi per un valore di 540 euro | un arresto e una denuncia

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019), 14 set. (AdnKronos) -per un totale di 540. A, in un negozio Upim di via Cuneo, due ragazze di 19 e 16 anni sono state fermate dal direttore del negozio che ha chiamato subito la polizia. La ragazza, è stata arrestata con l'accusa di furto pluriaggravato in concors

MonikaSibilia : RT @MonikaSibilia: @SDAExpress SDA... I padroncini rubano la merce..... Specialmente nel tracking Milano Sud.... BUCCINASCO POINT - MonikaSibilia : @SDAExpress SDA... I padroncini rubano la merce..... Specialmente nel tracking Milano Sud.... BUCCINASCO POINT - biagiosimonetta : @lucatremolada a milano ogni venti secondi ne rubano una. -