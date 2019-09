Io e Te di Notte | Pierluigi Diaco più anni Novanta di un Tamagotchi

Fonte : blogo

(Di domenica 15 settembre 2019) Non me n'ero mai accorto prima.è incastrato nelle maniche di una giacca di jeans, con addosso un paio di Buffalo. Pienissimi, quasi Duemila. Mai come in questa puntata di Io e Te, la prima della versione notturna, il conduttore romano ha saputo sommessamente celebrare l'estetica televisiva e culturale propria di quel periodo, a cavallo tra due secoli. Quasi si potrebbe ripercorrere l’esordio con le lenti rosse degli occhiali da sole di Anastacia. Lei però era outta love, mentre è la passione il fuoco intorno a cui ruota tutta la trasmissione messa in piedi dal pupillo di Maurizio Costanzo.Da cima a fondo, i riferimenti agliin cuiiniziò a formarsi come professionista della televisione si sono sprecati. Procediamo con ordine, dall’intervista confezionata per Rocco Siffredi. Sarà stata l’atmosfera notturna, ma è emersa un’influenza ...

