Autostrade | Di Maio | “Avanti su revoca concessioni Bene che per Pd non sia più tabù”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) “Andiamo avanti con la volontà dire leautostradali aitton, azienda che non ha fatto la manutenzione del Ponte Morandi“. Così il ministro degli Esteri e capo politico del M5s, Luigi Di, a margine del corso di formazione politica del M5S Open Comuni, che si sta svolgendo oggi a Roma, al Tempio di Adriano. Il tema dellasi rafforza nell’agenda del governo giallo rosso dopo la diffusione delle notizie relative alle inchiesta sul crollo del ponte Morandi: “Ieri abbiamo visto addirittura, dalle indagini – sottolinea lo stesso Di Mao –, che si omettevano totalmente quelle che erano le carenze del ponte. Chi doveva manutenere quel ponte non lo ha fatto. E’ assurdo che si dica ma non è possibile che quella gente possa continuare a gestire i nostri ponti”. Sul punto il capo politico del M5s, ribadisce anche il ...

