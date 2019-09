A Misano pole di Viñales | che mette dietro tutti i big

MotoGp – La griglia di partenza del Gp di Misano : Vinales in pole - prima fila inedita e big costretti ad inseguire! : Maverick Vinales in pole position nel Gp di San Marino: dietro di lui un super Espargarò e il solito Quartararo: la griglia di partenza del Gp di Misano Il Gp di Misano promette grande spettacolo. Una prima fila giovane e davvero particolare, i big nelle retrovie costretti ad inseguire sono gli ingredienti per un Gp di San Marino nel quale ne vedremo delle belle. Maverick Vinales si conferma il più veloce del weeked, chiudendo in pole ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Marc Marquez sfida le Yamaha per la pole position di Misano : Mai come in questa occasione Marc Marquez potrebbe essere definito come “accerchiato”. Il campione del mondo della MotoGP, infatti, si presenta al sabato del Gran Premio di San Marino 2019 in mezzo a ben quattro Yamaha. Una situazione che non si verifica spesso, sia perchè lo spagnolo spesso è in fuga solitaria, sia perchè la scuderia di Iwata raramente ha concluso un venerdì migliore di quello visto ieri sul circuito intitolato a ...