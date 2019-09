The Elder Scrolls Online | ecco le prime informazioni sul DLC Dragonhold e l' Update 24

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 13 settembre 2019) Attraverso un comunicato stampa, Bethesda annuncia nuovi contenuti in arrivo prossimamente all'interno di The. Il culmine della Stagione del Drago, il primo anno dell'avventura interconnessa di The, sarà, in uscita quest'anno. Questo DLC introdurrà il Sud di Elsweyr, una nuova zona-storia con tre unici biomi, nuove missione Delve, epici boss, quest, eventi Dragon Hunt e molto altro ancora.porta la Stagione del Drago, durata un anno, alla sua epica conclusione. Nella questline principale del DLC i giocatori lavoreranno con l'amatissimo Sai Sahan per mettere insieme un gruppo sgangherato di pirati e avventurieri e restaurare l'antico ordine conosciuto col nome di Guardia del Drago (precursore di Blades).Oltre a questo l'aggiornamento 24 che sarà totalmente gratuito comprenderà una prima ondata di miglioramenti annunciati ...

