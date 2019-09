Paracanoa | Test Event Tokyo 2019 | successo nel KL1 200 maschile per Esteban Farias

Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019) Conclusa l’eperienza aper i tre azzurri che ai Mondiali didi Szeged, in Ungheria, hanno conquistato il pass per le Paralimpiadi per l’Italia: nelparalimpico terminato oggiha ottenuto la vittoria, Federico Mancarella il quarto posto e Veronica Biglia il sesto. Nel KL1 200dopo aver vinto ieri la batteria, oggi sbaraglia nuovamente la concorrenza in finale vincendo in 51″075, battendo di 0″658 il brasiliano Luis Carlos Cardoso da Silva, secondo, e di 1″851 il magiaro Robert Suba. Moto più lontani tutti gli altri finalisti. Nel KL2 200Federico Mancarella dopo il secondo posti in batteria e la vittoria in semifinale di ieri, oggi resta ai piedi del podio, chiudendo al quarto posto in 46″211, nella gara vinta in 44″750 dal brasiliano Fernando Rufino de Paulo, che precede ...

