Padova | vuole più metadone | pusher clandestino aggredisce medico

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Federico Garau Il 49enne, noto spacciatore di droga pluripregiudicato oltre che, era finito in manette l'ultima volta lo scorso 9 marzo: dopo le minacce e la violenza al Serd viene arrestato. Una volta in caserma, tenta di aggredire anche i carabinieri Voleva piùdi quello che gli spettava, per questo ha minacciato undel Serd della Ussl 6 died è stato tratto in arresto. Non si tratta certamente di una novità per Khemais Ben Nefla,senza fissa dimora e pluripregiudicato per reati connessi allo spaccio di droga. Il 49enne tunisino è un assiduo frequentatore delle vie del centro città, della stazione ferroviaria e dei giardini dell'Arena, luoghi prediletti dove effettuare lo smercio delle sostanze stupefacenti. Finito in manette in più di un'occasione, il magrebino era stato tratto in arresto l'ultima volta durante lo scorso 7 ...

