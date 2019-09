Lory Del Santo in lacrime per il figlio morto | Non posso dimenticare

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Marco Della Corte L'attrice e showgirl è stata intervistata presso gli studi di Mattino 5 in data 13 settembre 2019,è tornata a parlare del suicidio di LorenDelè stata ospite della puntata di Mattino 5 andata in onda venerdì 13 settembre 2019. Ad un anno dalla morte delLoren, suicidatosi nel 2018 a soli 19 anni, la showgirl ha dichiarato: “È stato un anno annebbiato, è passato velocemente ma è stato come il jetlag”. Mentreha parlato della tragedia personale che ha sconvolto per sempre la sua vita, non è riuscita a trattenere leper l'emozione: “Ti devi sempre sentire in colpa, è colpa tua. Dovrei essere sommersa dalle colpe ma invece io ho cercato di fare tutto bene. Comunque io oggi sono felice, lo dico perché se no non si capisce chi sono”. L'ex "bigliettaia" di Drive In ha poi aggiunto: "Non c'è mai niente davvero alle spalle. Il ...

