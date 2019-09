LIVE Tiro a volo | Europei 2019 in DIRETTA | Scocchetti | Bacosi e Cainero a caccia della

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Scocchetti e Bacosi seconde - Cainero ottava. Italia in testa nella classifica a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 Grazie per averci seguito, il nostro LIVE termina qui. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 16.59 Comanda l’ucraina Iryna Malovichko con 74, davanti ad un gruppo di sei tiratrici a quota 71, tra le quali Diana Bacosi e Simona Scocchetti. Chiara Cainero è ottava a quota 70 assieme alla slovacca Lucia Kopcanova. nella classifica a squadre l’Italia è ...

13.57 Appuntamento alle ore 15.00 con la terza ed ultima serie odierna: si inizierà con le juniores. 13.56 Al momento Simona Scocchetti è terza con 48/50, mentre Chiara Cainero e Diana Bacosi sono quinte a quota 47/50. 13.55 Chiara Cainero totalizza 23/25 e va a quota 47/50. 13.26 25/25 per Simona Scocchetti, che sale momentaneamente in vetta con 48/50 in attesa degli ultimi due gruppi. 12.47 ...

10.00 Iniziano gli allenamenti riservati agli uomini. L'appuntamento per le nuove serie di Tiro è previsto dalle 11.30 in poi. 09.59 Chiara Cainero inaugura la sua giornata con un positivo 24/25 che la porta nel gruppo di testa, a un piattello da lei c'è la campionessa mondiale in carica Diana Bacosi (23/25), appaiata a Simona Scocchetti. Sono ben 7 le tiratrici a quota ...

09.42 Simona Scocchetti comincia il suo Europeo con un 23/25 che la proietta temporaneamente in seconda posizione alle spalle della svedese Victoria Larsson (24/25). 09.25 Hanno iniziato anche le senior, vedremo se Bacosi, Cainero e Scocchetti saranno in grado di primeggiare da subito. 09.15 Completata la prima serie delle juniores. In testa c'è la tedesca Reichert a quota 25/25. Le ...

La cronaca delle gare del double trap Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di una nuova giornata di gare degli Europei di Tiro a volo, che proseguono a Lonato del Garda, in provincia di Brescia: nella stessa location che ha ospitato i Mondiali, oggi, giovedì 12 settembre, saranno in pedana le azzurre dello skeet femminile, sia della categoria senior che di quella ...

19.10 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo LIVE, buona serata da OA Sport. 19.07 Italia 1 vince 43-39! Sofia Littame e Lorenzo Ferrari sono medaglia d'oro! 19.03 Dopo 40 piattelli Italia 1-Polonia 33-31. 18.59 Dopo 30 piattelli Italia 1 avanti 24-23. 18.55 Dopo 20 piattelli Italia 1 avanti 16-13. 18.50 Dopo 10 piattelli parità sul ...

18.42 In partenza la sfida per l'oro: la Polonia di Sandra Bernal e Remigiusz Charkiewicz, prima in qualifica con lo score di 141/150, affrontano Italia 1 di Sofia Littame e Lorenzo Ferrari, seconda oggi a quota 137. 18.40 Vince Italia 2 al terzo piattello di spareggio! Gaia Ragazzini ed Edoardo Antonioli sono medaglia di bronzo! 18.35 Ci sarà shoot-off. 42-42 dopo 50 piattelli. 18.29 ...

18.06 Si passa al trap misto junior: la sfida per il bronzo invece vedrà protagonista Italia 2, composta da Gaia Ragazzini ed Edoardo Antonioli, terza i qualifica con il punteggio di 136, e la Spagna di Mar Molne Magrina ed Adria Martinez Torres, quarta dopo lo shoot-off contro il Portogallo a quota 135. 17.58 Oro per la Spagna: Galvez/Fernandez vincono 49-48 al termine di una finale dal ...

17.38 Presentati al pubblico Cormenier/Desert e Galvez/Fernandez. 17.35 Arrivano sulle pedane di Tiro intanto le squadre di Francia 1 e Spagna 1, per la finalissima dove ci sarà in palio l'oro. 17.32 Chiusura con colpo di scena: errore di Pellielo, e medaglia di bronzo per 44-43 alla coppia Rossi/De Filippis 17.30 Arriva il pari a quota 42. 17.30 Un bersaglio mancato da Jessica Rossi ...

17.18 Errori da una parte e dall'altra. Non si sblocca la parità, nessuno riesce a fare il break per dirla in termini tennistici: è 23-23. 17.16 Dopo 20 piattelli per entrambe le coppie, lo score si attesta sul 18-18. 17.14 Pellielo deve vedersela anche con degli antipatici moscerini, ma va a bersaglio, Lo segue Silvana Stanco: 14-14. 17.12 De Filippis, da una parte, e Stanco, ...

16.02 Lo shoot-off della categoria senior premia Giovanni Pellielo e Silvana Stanco, che si giocheranno il bronzo contro l'altra coppia azzurra formata da Mauro De Filippis e Jessica Rossi!. Per l'Italia a questo punto arriverà certamente una medaglia dalla categoria senior (bronzo) ed una dalla categoria junior (oro o argento), con a possibilità di vincere anche la seconda. 15.54 ...

15.00 Italia 1 di De Filippis e Rossi è in finale per il bronzo con 140, mentre si giocheranno un posto nella finale per il bronzo Italia 2 di Pellielo e Stanco, Finlandia 1 e la Slovenia. 14.58 Sicuramente la finale per l'oro sarà Spagna 1 (Fernandez-Galvez) contro Francia 1 (Desert-Cormenier). 14.56 140 per Rossi e De Filippis, che si portano attualmente in terza piazza! 14.46 ...

13.48 Tornano in pedana a breve i seniores. 13.46 Crolla invece Francia 2 ed allora ad una serie dal termine la sfida per l'oro appare prenotata da Italia 1 e Polonia, mentre per la finale per il bronzo è in corsa anche Italia 2. 13.44 La Spagna è a quota 90 e anche la Francia dovrebbe essere davanti alla coppia azzurra. 13.42 44 per Italia 2 di Ragazzini-Antonioli, a forte rischio a ...

12.30 Il finlandese Eemil Pirttisalo sta conducendo un'eliminatoria straordinaria, dal suo punto di vista: è a 50/50. 12.15 Proseguono le operazioni fra i senior. Da segnalare in casa spagnola, le prove di spessore di Alberto Fernandez (49/50) e Fatima Galvez (47/50). 11.53 Stanco e Pellielo, nel frattempo, hanno già completato la loro seconda serie: 23/25 per l'italosvizzera, ...