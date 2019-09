LIVE Argentina-Francia basket | Semifinale Mondiali in DIRETTA | vantaggio argentino a metà

Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32-27 1/2 di Gobert dalla lunetta. Problemi ad una caviglia per Deck che è costretto ad uscire dal campo. 32-26 1/2 per uno Scola già da 13 punti e 8 rimbalzi. 31-26 Ancora arresto e tiro vincente di Ntilikina. 31-24 Due liberi consecutivi di Scola. 29-24 Campazzo vola in contropiede e Deck chiude. Timeout immediato di Collet. 27-24 Arresto e tiro di Laprovittola. Cinque minuti all’intervallo. 25-24 Delia con cuore e coraggio. Segna con il fallo di Lessort dopo una super lotta sotto canestro. 23-24 COSA HA FATTO DE COLO! Assist al volo per Lessort che schiaccia in solitaria. 23-22 Ancora Fournier al ferro. 23-20 Tap in di Labeyrie sull’errore da tre di Fournier. 23-18 Vildoza trova due punti nella difficoltà. Sono quei canestri vitali per una squadra. FINISCE IL PRIMO QUARTO:avanti di tre punti grazie ad uno ...

