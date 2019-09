La squadra del Conte 2 ora è al completo | ecco i 42 sottosegretari di cui 10 viceministri

Ecco sottosegretari e viceministri : ora la squadra del Conte-bis è al completo : Pd e M5S avrebbero voluto più tempo, Conte ha insistito per chiudere. 52 posti, di cui 10 viceministri

Arriva la nomina dei 42 sottosegretari - la squadra del governo Conte bis è al completo : Dopo un breve Consiglio dei ministri è Arrivata la lista dei 42 sottosegretari e vice ministri: fa il pieno il M5S, che porta a casa 21 sottosegretari e 6 vice, più di quelli di cui si era ipotizzato in questi giorni. Il Pd ne ottiene 18 più 4 vice, mentre Leu 2 e le Autonomie del Maie solo 1, senza vice ministri.

In Francia una squadra di migranti affronta la corsa più difficile : quella dell'integrazione : La corsa verso la libertà, e contro i pregiudizi, passa anche attraverso lo sport. È il caso di Cyrille Jeancler, un volontario di un centro di accoglienza per richiedenti asilo francese. Nonostante pregiudizi, barriere linguistiche e difficoltà legate alle abitudini religiose, Cyrille ha fissato un grande obiettivo per i suoi allievi.Il reportage di Arte in Italiano La corsa dei migranti racconta ...

Fifa 19 TOTW 46 : scopri la nuova squadra della Settimana! : Mercoledì 11 settembre alle 16 EA Sports ha annunciato il nuovo "Team of the Week" di Fifa 19! Ecco i giocatori che fanno parte del TOTW 46 l'ultima quadra della Settimana della modalità Fifa Ultimate Team di Fifa 19! Fifa 19 TOTW 46 – La Squadra della settimana di oggi, 11 settembre Ecco la Squadra […]

Conte bis - tutti i nomi della squadra dei sottosegretari : Il nodo dei sottosegretari potrebbe essere sciolto già domani, al Consiglio dei ministri. Tra i nomi pentastellati in lizza per il Mef ci sono Alessio Villarosa, Laura Castelli, Stefano Buffagni, Vincenzo Presutto e Giovanni Currò. Al ministero dell'Interno si fa il nome di Emanuele Fiano in quota Pd, mentre il Movimento 5 Stelle potrebbe proporre Carlo Sibilia e Nicola Morra.

Bosnia - il ct Prosinecki ci ripensa : “Ho deciso di restare alla guida della squadra” : Il ct della Bosnia Robert Prosinecki ha cambiato idea. Dopo aver annunciato le dimissioni domenica, dopo la sconfitta in Armenia, l’allenatore ha fatto dietrofront: “Dopo lunghi colloqui con la Federazione, che mi ha offerto il suo pieno sostegno, ho deciso di restare alla guida della squadra. Sarebbe stato facile andarsene e dire che tutto è finito, ho deciso di rimanere fino alla fine. La Bosnia ha ancora la possibilità di ...

Zingaretti : considero della mia squadra anche i ministri M5S : Zingaretti: considero della mia squadra anche i ministri M5S. Di Maio al Governo "ci crede e penso che mi consideri un alleato.

Volley - Europei 2019 : la Polonia campione del mondo con il nuovo asso Leon. Una squadra potenzialmente invincibile : Parte dall’Olanda l’avventura della Polonia nell’Europeo 2019 dove la squadra di Vital Heynen non può assolutamente nascondersi, essendo la favorita numero uno del torneo. La capacità di farsi trovare in gran forma al momento giusto sembra la qualità migliore della squadra polacca che ha vinto gli ultimi due Mondiali, senza mai partire con i favori del pronostico e all’appello mancava ancora il campione Wilfredo Leon, in ...

Sci alpino - Elena Curtoni e le sorelle Delago pronte a sbarcare ad Ushuaia : si completa la squadra di CdM : Curtoni e le sorelle Delago raggiungono le donne di Cdm ad Ushuaia: partenza fissata per il 12 settembre Si va completando la squadra di Cdm femminile in ritiro ad Ushuaia in vista dell'inizio della stagione ufficiale. Dopo gli arrivi dello scorso weekend, giovedì sarà il turno di Elena Curtoni, Nicol Delago e Nadia Delago che partiranno direzione Argentina in compagnia dei tecnici Giovanni Feltrin, Paolo Stefanini, Giacomo Radici e ...

Verso Fiorentina-Juventus del 14 settembre : Sarri torna in panchina per guidare la squadra : La Juventus che affronterà la Fiorentina, vedrà il ritorno di Maurizio Sarri in panchina, il tecnico potrà così guidare i suoi giocatori nella delicata trasferta al Franchi. Sarà un impegno molto complicato per i campioni d'Italia in carica, di solito in queste sfide la squadra toscana si esalata trascinata anche dai loro tifosi. Maurizio Sarri torna in panchina a guidare la Juventus Maurizio Sarri, deve capire come ritroverà il gruppo dopo le ...

Ue - la squadra di commissari scelta da Ursula von der Leyen : da Vestager a Gentiloni - tutte le deleghe : Ventisette commissari, inclusa la presidente Ursula von der Leyen che ha nominato l’olandese Frans Timmermans vicepresidente esecutivo della Commissione Ue per il Patto verde con delega al Clima. Oltre a lui, l’ex ministra della Difesa tedesca ha scelto per il ruolo di vicepresidente esecutivo anche la danese Margrethe Vestager, riconfermata alla Concorrenza con delega al digitale, e il lettone Valdis Dombrovskis, che tornerà ad essere ...

Gentiloni agli Affari Economici Tutti i nomi della squadra di Ursula : Ursula Von der Leyen ha annunciato la sua squadra per la nuova Commissione Ue. Ecco Tutti i nomi: Italia all'incasso con Gentiloni agli Affari Economici, Borrell agli Esteri e Dombrovskis all'Euro

Ue - Paolo Gentiloni è stato nominato commissario agli Affari economici. Von der Leyen annuncia le deleghe della sua squadra : "Oggi presento una squadra ben equilibrata e che riunisce competenza ed esperienza, voglio una commissione che lavori con determinazione e che offra delle risposte". La presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato le deleghe assegnate ai vari commissari. "Voglio una commissione che sia flessibile moderna e agile", ha detto. "Vorrei ringraziare Juncker per il suo sostegno in queste ultime ...

