Gli esclusi del Cencelli

"Nessuno rifiuterebbe Gli accordi di esclusività dell'Epic Games Store" - secondo lo sviluppatore di Super Meat Boy Forever : Super Meat Boy Forever è uno dei tanti titoli indipendenti per PC che sarà disponibile in esclusiva temporanea su Epic Games Store.Nel corso del recente PAX West 2019 il creatore del gioco, Tommy Refenes, ha spiegato che i termini erano fin troppo vantaggiosi per rifiutare l'accordo proposto da Epic."Mi hanno detto che volevano Super Meat Boy Forever su Epic Games Store, ma che sarebbe stato un titoli in esclusiva per un anno. All'inizio non ero ...

Conte bis - malumori tra Gli esclusi 5S : Roma, 5 set. (AdnKronos) (di Antonio Atte) – di Antonio AtteTanti applausi per . Ma anche qualche malumore. I pentastellati brindano al battesimo del Conte bis celebrato oggi al Quirinale. Eppure, tra le truppe grilline, il ‘rumore’ degli sContenti comincia a farsi sentire sottotraccia, tra la rabbia degli esclusi dalla compagine di governo e i mugugni per le prime scelte dell’esecutivo soprattutto in chiave Ue. ...

Juventus – Presentata la lista Champions : ecco Gli esclusi bianconeri : La Juventus ha presentato alla Uefa la sua lista di Champions: fuori Emre Can e Mandzukic Ufficializzata la lista di Champions League per la Juventus. In tantissimi attendevano di scoprire quali nomi resteranno fuori dalla lista consegnata alla Uefa dal club bianconero. Rimarrà sicuramente fuori Giorgio Chiellini, operato oggi ad Innsbruck, perchè dovrà rispettare ben sei mesi di stop. esclusi anche Emre Can e Mandzukic. Questi i giocatori ...

Italia - Mancini sceGlie la linea dura : “esclusione Kean e Zaniolo? Non serve solo il talento - essenziale il comportamento” : Roberto Mancini esclude Kean e Zaniolo dalle gare dell’Italia valevoli per Uefa Euro 2020: il ct azzurro motiva la decisione con ragioni ‘comportamentali’ Roberto Mancini ha reso nota la lista dei convocati per le sfide contro Armenia e Finlandia valevoli per le qualificazioni a Uefa Euro 2020. Fra i giocatori selezionati, non figura Moise Kean e Nicolò Zaniolo, entrambi chiamati in Under 21. Una ...

Esclusivo – ecco il programma di Conte presentato a M5S - Pd e LeU : c’è il taGlio dei parlamentari : Il documento Esclusivo, redatto a partire dalle trattative tra Pd e M5S, che contiene probabilmente le linee di indirizzo della diciottesima legislatura, e che fornisce già una mappa delle priorità del Conte bis. I due partiti lo hanno sottoposto al presidente del Consiglio e agli altri partiti che faranno parte del governo.Continua a leggere

Le esclusive Epic Games Store viste attraverso Gli occhi deGli sviluppatori indie : Gli accordi e le esclusive temporali targate Epic Games Store non stanno piacendo a moltissimi giocatori PC ma come spesso accade ci sono voci diverse da tenere in considerazione di fronte a queste pratiche. Tralasciando Epic Games e il suo proporsi (almeno in teoria) come testa di ponte per il cambiamento del modello di business di Steam, è interessante scoprire la posizione dell'altro lato degli accordi, quella degli sviluppatori.Solo nella ...

Ecco Gli sfondi esclusivi del genio creativo Pablo Rochat per la gamma Samsung Galaxy S10 : Samsung e la mente creativa Pablo Rochat hanno rilasciato oggi una serie di tre sfondi personalizzati che incorporano nel design la fotocamera frontale dello smartphone, per celebrare l’iconico display Infinity-O della serie Galaxy S10. Il progetto Infinity Series include tre sfondi esclusivi che saranno disponibili sia in formato statico che dinamico, quest'ultimo animato in un loop di 15 secondi. L'articolo Ecco gli sfondi esclusivi del genio ...

Gli sviluppatori di Darq doneranno in beneficenza i guadagni sull'Epic Games Store se verrà accettato un accordo di non esclusività : Gli sviluppatori di Darq hanno dichiarato l'intenzione a donare in beneficenza l'intero guadagnano che otterranno tramite le vendite del loro gioco su Epic Games Store, purché Epic rinunci al contratto di esclusività.Unfold Games ha fatto tale proposta subito dopo che Epic si è congratulata per il successo ottenuto dal gioco su Steam."E' un grande gioco e merita successo" - ha dichiarato la compagnia con un recente Tweet.Leggi altro...

Primi riscontri per Huawei P10 con EMUI 9.1 e tempi di uscita in Italia per Gli esclusi : Ci sono alcune informazioni interessanti che possiamo prendere in esame oggi 28 agosto per quanto riguarda lo sviluppo software di uno smartphone ancora molto popolare in Italia, come il cosiddetto Huawei P10. Domenica scorsa, più in particolare, vi abbiamo preannunciato l'avvio della distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1 per chi dispone della versione no brand nel nostro Paese. Rollout che, come si poteva facilmente prevedere, procede ...

Il sito nordamericano di Nintendo sta pubblicizzando la famiGlia 3DS esclusivamente con la linea 2DS : Il 3DS è facilmente uno dei più importanti sistemi di Nintendo di tutti i tempi grazie alla sua vasta libreria di giochi e funzionalità fantasiose che hanno portato i giochi portatili a un livello successivo. Mentre il tempo sotto i riflettori volge al termine, Nintendo sembra aver ufficialmente eliminato il modello 3D sul suo sito web nordamericano.Come notato dall'utente Twitter @AkfamilyhomeAK, la sezione 3DS della pagina Web pubblicizza ora ...

Beautiful - anticipazioni : Katie ottiene la custodia esclusiva del fiGlio : Beautiful - Heather Tom Dopo la pausa estiva, tornano su Canale 5 le vicende di Beautiful, e al centro della trama ci sarà ancora la causa di affidamento che vede protagonisti Katie (Heather Tom) e Bill (Don Diamont): i due si stanno scontrando duramente per la custodia del figlio e questa settimana ci sarà la prima sentenza, a favore della donna. Una sentenza che nasconde però un grande segreto e che presto sarà rovesciata dagli eventi. I ...

GOG e le politiche dell'Epic Game Store : "Gli accordi di esclusività non fanno al caso nostro" : Epic Games Store sta crescendo rapidamente negli ultimi mesi grazie a numerosi e importanti accordi di esclusività. Una pratica conveniente per alcuni pubblisher ma che non si è dimostrata particolarmente apprezzata da parte di molti giocatori.Sull'argomento si è recentemente espresso anche Marcin Traczyk, global communications manager di GOG, che ha spiegato che le politiche di Epic Games non sono compatibili con il modello scelto da CD Projekt ...

Mi Community diventa Globale : scrivete i vostri miGliori auguri per vincere una medaGlia esclusiva : Il sito Mi Community Altri Paesi è stato lanciato mesi fa con la missione di fornire la migliore assistenza possibile ai fan Xiaomi e ora sta diventando un sito Globale eliminando le barriere di alcune regioni specifiche. La Global Community ha lo scopo di presentare notizie di tendenza relative a Xiaomi, l'interfaccia MIUI ed eventi tecnologici, nonché le informazioni e gli aggiornamenti su tutti gli ultimi prodotti Xiaomi. L'articolo Mi ...