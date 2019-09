Barcellona | le parole di Valverde preoccupano | “Messi? Non voglio creare aspettative…”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) “Nondire nulla per nonaspettative ma penso che sarà difficile vedere Messi per martedì”. Queste ledi Ernestoallenatore delnel corso della conferenza stampa in vista della sfida di Liga, domani alle 21, al Camp Nou contro il Valencia. Possibile dunque che l’asso argentino salti anche la sfida d’esordio di Champions League a Dortmund contro il Borussia. Come se non bastasse la possibile assenza di Messi, Samuel Umtiti dovrà star fermo tra le 5 e le 6 settimane. Lo ha comunicato il. Il difensore francese è stato sottoposto ad alcuni esami al piede per valutare l’infortunio rimediato con la propria nazionale: i test hanno evidenziato una “piccola frattura del secondo metatarso del piede destro”.L'articolo, ledi: “Messi? Non...

