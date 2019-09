Usa | le morti legate alle sigarette elettroniche salgono a sei | Trump pensa di proibirle

Maltempo in Spagna - Comunità Valenciana in ginocchio a caUsa di piogge torrenziali ed esondazioni : strade come fiumi in piena - 2 morti [FOTO e VIDEO] : L’area del Mediterraneo che comprende la Comunità Valenciana e Murcia è stata colpita dai potenti effetti di una goccia fredda, con piogge torrenziali, strade allagate ed esondazioni di fiumi e torrenti. Il Maltempo sulla Comunità Valenciana ha provocato piogge torrenziali di circa 200 litri per metro quadrato in 6 ore a Beniarrès (Alicante) e raffiche di vento fino a 76km/h a Miramar (Alicante) e Oliva (Valencia). Inoltre, strade e ferrovie ...

Toscana - già trenta morti caUsati dal super batterio New Delhi. Ecco cosa bisogna fare : Gli ultimi dati ufficiali dicono che i portatori del batterio New Delhi ricoverati negli ospedali toscani sono stati 708, in 75 hanno sviluppato la malattia batterio killer Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/09/11/batterio-killer-in-Toscana-gia-trenta-i-morti/Toscana, già trenta mortiper il batterio New DelhiEcco tutte le ...

Sigarette elettroniche - sale a 6 il bilancio dei morti negli Usa : si indaga su 450 casi sospetti : L'ultima vittima, un 55enne del Kansas, era ricoverato in ospedale "per una misteriosa malattia polmonare". I sintomi della patologia includono dolore toracico, respiro corto e vomito. E intanto produttori puntano il dito contro i prodotti acquistati da rivenditori non ufficiali, che possono essere pericolosi se inalati.Continua a leggere

Superbatterio New Delhi - 64 pazienti infetti e 17 morti sospette in Toscana : “L’infezione può essere solo una concaUsa” : Negli ospedali della Toscana “i pazienti che dal novembre 2018 al monitoraggio di fine luglio sono stati infettati dal Superbatterio New Delhi sono stati 64. La mortalità osservata finora nei casi infetti è di 17 su 44, pari quasi al 40%“. “La cautela nel comunicare il numero dei decessi è dovuta alle condizioni generali di questi pazienti: non è detto che la causa della morte sia stata necessariamente il batterio New Delhi, le ...

Usa - sale a 2 il numero dei morti per malattie respiratorie dovute alle sigarette elettroniche : Le autorità statunitensi hanno reso noto che ci sarebbe una nuova, presunta vittima delle sigarette elettroniche. L'annuncio è stato dato dall’Oregon Health Authority: il paziente in questione, morto a luglio, aveva di recente svapato prodotti contenenti cannabis. Tuttavia, non è ancora chiaro se vi siano connessioni tra i due casi e se le patologie polmonari che entrambi hanno presentato siano dovute allo svapo. Tuttavia, salgono a 215 i casi ...

Usa - l'uragano Dorian provoca cinque morti alle Bahamas e avanza verso la Florida : Non si placa la furia dell'uragano denominato Dorian sulle isole Bahamas, dove la tempesta ha stazionato nelle ultime dieci ore, provocando morti e distruzione. Sarebbero per il momento cinque le vittime accertate, tra cui un bambino di otto anni. La tempesta si trova ancora sull'isola di Grand Bahama, la principale dell'arcipelago caraibico, ma adesso si sta cominciando a muoversi lentamente verso la Florida, dove è attesa nelle prossime ore. ...

Ci sono 25 morti nell’incendio di una barca Usata per le immersioni subacquee in California : sono saliti a 25 i corpi ritrovati dopo l’incendio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in una barca per le immersioni subacquee al largo dell’isola di Santa Cruz, nel sud della California. Cinque persone, tutte membri dell’equipaggio, si sono

Usa - imbarcazione in fiamme : 34 morti : 21.03 Almeno 34 persone sono morte nell'incendio di un'imbarcazione a largo delle coste della California, vicino all'isola di Santa Cruz. I soccorsi hanno recuperato nell'area quattro corpi. Lo conferma il capo della Guardia costiera secondo cui,quando le fiamme si sono sviluppate i passeggeri erano sotto coperta a dormire e probabilmente sono stati avvolti dal fuoco nel sonno. Non ci sarebbero quindi superstiti, ad eccezione dei 5 membri ...

Usa : bilancio sparatoria in Texas si aggrava - 7 i morti : Huston, 1 set. (AdnKronos/Xinhua) – Si aggrava il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta in Texas. Domenica mattina una delle vittime, ricoverata al Midland Memorial Hospital, è morta portando così il bilancio a sette morti al quale si aggiunge l’autore della strage. Cinque persone sono state uccise ad Odessa, tra cui il tiratore e tre a Midland.L'articolo Usa: bilancio sparatoria in Texas si aggrava, 7 i morti sembra ...

Diego FUsaro smonta in due punti la balla della "Unione europea senza guerre" : "Morti e disastri economici" : La battaglia contro l'Unione europea di finanza e mercati a casa di Diego Fusaro non va mai in vacanza. Il filosofo turbosovranista, sempre dinamitardo contro Bruxelles, Bce, Strasburgo, cancellerie e George Soros, su Twitter punta il dito contro una delle argomentazioni più usate dagli "euroinomani

Usa - sparatoria in Texas : 5 morti e 21 feriti tra Odessa e Midlan. La polizia uccide il killer : Ha aperto il fuoco a casaccio da un veicolo in movimento fra le città di Midlan e Odessa, dopo essere fuggito a un controllo stradale. E sotto i suoi colpi sono cadute 5 persone, mentre altre 21 sono rimaste ferite. Ad appena quattro settimane dalla strage di El Paso, una nuova sparatoria – ancora in Texas – scuote gli Stati Uniti. Il killer, che avrebbe colpito anche un bambino di 17 mesi, è un uomo bianco sui 30 anni: gli agenti di ...