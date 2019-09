Tragedia a Soverato | neonato di 28 giorni muore in ospedale | indagini in corso

Fonte : fanpage

(Di giovedì 12 settembre 2019) Un bimbo di 28di vita originario di San Sostene è morto all'di, in provincia di Catanzaro, in circostanze da chiarire. Per i medici si sarebbe trattato di un decesso per cause naturali, ma dopo una telefonata arrivata al 112 è partita un'indagine da parte dei carabinieri. Attesa per i risultati dall'autopsia.

