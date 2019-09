Titoli Stato | spread chiude in deciso calo a 139 punti dopo Bce

**Titoli Stato : rendimenti Btp aggiornano minimi storici con spread a 140 punti** : Milano, 12 set. (AdnKronos) – Le decisioni della Bce raffreddano i rendimenti dei Titoli di Stato, che aggiornano i minimi storici già raggiunti nelle sedute precedenti. Quello del Btp decennale, in particolare, scende allo 0,78%, con lo spread a 140 punti base, che resta ai minimi da maggio 2018. L'articolo **Titoli Stato: rendimenti Btp aggiornano minimi storici con spread a 140 punti** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Titoli Stato : spread in salita a 166 punti base dopo Draghi : Milano, 12 set. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale dopo le decisioni della Bce, che ha tagliato il tasso sui depositi di 10 punti – portandolo così a -0,50% – e ‘riattivato’ il Qe: dal 1 novembre ripartiranno acquisti di asset a un livello pari a 20 miliardi al mese. Il differenziale si porta 166 punti, tredici in più dei 153 dell’avvio, con il rendimento del decennale che supera ...

Il ministero dell’Economia ha venduto 6 - 5 miliardi di euro di Titoli di stato a un tasso di interesse negativo : Il ministero dell’Economia ha venduto questa mattina all’asta 6,5 miliardi di euro in BOT da un anno con un rendimento negativo: -0,226%. Un tasso di interesse negativo significa che chi ha prestato i soldi allo stato acquistando il BOT alla

Milano, 10 set. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre stabile rispetto alla chiusura di ieri a 153 punti. Il rendimento del decennale si attesta allo 0,96%.

Milano, 5 set. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre stabile in area 148-149 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Il rendimento del decennale si attesta allo 0,83%.

Milano, 4 set. (AdnKronos) – Ottimismo sul mercato obbligazionario dei Titoli di Stato dopo l'ok al nuovo governo tra Cinquestelle e Pd. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende ancora e in avvio si attesta a 151 punti base. Il rendimento del decennale aggiorna i minimi storici, scendendo allo 0,82%.

Titoli Stato : Btp aggiorna minimi storici - rendimento sotto 0 - 90% : Milano, 3 set. (AdnKronos) – Si respira ottimismo sul mercato obbligazionario dei Titoli di Stato, in attesa degli sviluppi sulla crisi di Governo. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi, dopo un avvio in modesto calo a 165 punti, scende ancora e a metà giornata si attesta sui 160-161 punti base. Il rendimento del decennale aggiorna i minimi storici, scendendo allo 0,89% per poi risalire allo 0,90%. L'articolo Titoli Stato: Btp aggiorna ...

Titoli Stato : spread chiude a 175 punti - rendimenti ai minimi : Milano, 28 ago. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 175 punti base. Il rendimento del decennale si mantiene sui minimi di sempre, attestandosi all’1,03% dopo essere sceso in giornata per la prima volta sotto la soglia dell’1%. Il rendimento del Btp decennale era sceso vicino a questo livello (1,04%) nell’agosto del 2016 e nel marzo del 2015. L'articolo Titoli Stato: spread chiude a 175 punti, ...

Roma, 28 ago. (AdnKronos) – assegnati 6 miliardi di euro di Bot a 6 mesi con scadenza 28 febbraio 2020. La domanda si è assestata a 8,011 miliardi di euro. Il rapporto di copertura è Stato pari a 1,34. Il rendimento medio ponderato è Stato pari a -0,217%.

Titoli Stato : spread scende sotto 190 punti - rendimento ai minimi da 2016 : Milano, 27 ago. (AdnKronos) – Anche se al momento è in salita, la prospettiva di un Governo M5S-Pd con presidente del Consiglio Giuseppe Conte piace ai mercati. L’andamento dello spread, che segue l’inizio di una trattativa ufficiale per arrivare alla formazione di un Esecutivo visto con favore anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è eloquente: il differenziale, dopo un avvio a 191 punti base – ...

Milano, 27 ago. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in deciso calo con l'avvio delle contrattazioni sul mercato obbligazionario. Il differenziale è in area 191-192 punti base dopo la chiusura di ieri a 201 punti. Il rendimento del decennale scende all'1,23%.

Titoli di Stato - tasso sui Btp in calo ma nell’Eurozona solo quelli greci pagano di più. E in 9 Paesi rendimenti sottozero : Nel secondo giorno di consultazioni per risolvere la crisi di governo continua il calo dei rendimenti dei Titoli di Stato decennali italiani. Il tasso sul Btp è sceso giovedì mattina sotto l’1,3%, il minimo dall’inizio di ottobre 2016. Non sorprende del resto che gli investitori, davanti all’ipotesi di un governo M5s-Pd che allontanerebbe le urne, tornino a comprare debito sovrano italiano: le politiche ultraespansive e il ...

Per la prima volta la Germania ha venduto Titoli di stato trentennali con interesse negativo : Per la prima volta la Germania ha venduto titoli di stato trentennali con interesse negativo: significa che chi li ha comprati, tra trent’anni riceverà meno di quanto ha pagato oggi. Con la vendita di questi titoli di stato (chiamati anche