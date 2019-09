Serie A | Fiorentina-Juventus in esclusiva su Sky in 4K HDR

Biglietti Atalanta-Fiorentina - come acquistare i tickets per la quarta giornata di Serie A : Domenica 22 settembre alle ore 18.00 presso lo stadio Tardini di Parma andrà in scena una sfida assolutamente da non perdere per la quarta giornata della Serie A 2019/2020. Atalanta-Fiorentina (si giocherà in campo neutro vista l’indisponibilità dello stadio di Bergamo) è pronta a regalare grande spettacolo tra due squadre che sanno regalare spettacolo e gol. Gli orobici, reduci dall’esordio in Champions League contro la Dinamo ...

Arbitri Serie A : Irrati per Fiorentina-Juve - La Penna a Napoli-Samp : Roma, 12 set. (askanews) - Sara' Massimiliano Irrati della sezione di Firenze a dirigere sabato alle 15, al "Franchi", l'anticipo della terza giornata di serie A fra Fiorentina e Juventus. Per Napoli-Sampdoria, altra gara in programma sabato (ore 18) la scelta e' ricaduta su Federico La Penna di Roma1, mentre Inter-Udinese, terzo anticipo in programma delle 20.45, verra' diretta da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Per Roma-Sassuolo, ...

Dove vedere Fiorentina – Juventus streaming e tv - 3a giornata Serie A – VIDEO : Dove vedere Fiorentina – Juventus streaming e tv, 3a giornata Serie A Fiorentina Juventus streaming| Scendono in campo Juventus e Fiorentina in quella che potrebbe sembrare una sfida già segnata, ma che invece ci conserva parecchie emozioni. Si giocherà sabato 14 settembre alle 15.00…CLICCA QUI PER I LINK Dove vedere LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Fiorentina – Juventus streaming e tv, 3a giornata Serie A – ...

Serie A - calendario 3^ giornata in tv : Fiorentina-Juventus su Sky - Inter-Udinese su Dazn : Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio agli impegni delle nazionali. Nel frattempo, la Lega Calcio ha annunciato il programma di anticipi e posticipi fino a dicembre. Ci focalizzeremo sulla 3ª giornata del calendario 2019/20, che verrà disputata dopo la sosta. Si ripartirà con la Juventus capolista, ma in testa alla classifica troviamo anche l’Inter, oltre alla sorpresa Torino. Il prossimo turno di campionato proporrà interessanti ...

Risultati Serie A – Il Torino stende l’Atalanta a domicilio - Parma e Verona ok in trasferta : Fiorentina ko con il Genoa : La formazione di Mazzarri supera in trasferta l’Atalanta, vincono anche Parma e Verona a domicilio: stop per la Fiorentina con il Genoa Gol ed emozioni nella seconda giornata del campionato di Serie A, conclusa con molti colpi di scena e vittorie in trasferta. L’Inter supera il Cagliari alla Sardegna Arena grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku, che rendono vano l’acuto di Joao Pedro. In testa alla classifica insieme ...