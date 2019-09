Second Galaxy è un’enorme MMO Sci-Fi con quasi 5000 galassie da esplorare

Più vicino il (Secondo) lancio di Samsung Galaxy Fold : via alle pre-registrazioni negli USA : Dopo le numerose vicissitudini che vi abbiamo raccontato su queste pagine, Samsung Galaxy Fold sembra avvicinarsi con passo sicuro al debutto definitivo L'articolo Più vicino il (secondo) lancio di Samsung Galaxy Fold: via alle pre-registrazioni negli USA proviene da TuttoAndroid.

Segnalati problemi con spegnimento display oltre i 30 Secondi per Samsung Galaxy S8 a fine agosto : Emergono proprio a fine agosto, direttamente da diversi possessori del Samsung Galaxy S8, alcune segnalazioni che mettono in evidenza un nuovo problema con lo smartphone lanciato sul mercato ad inizio 2017. In particolare, non sono pochi coloro che vogliono impostare lo spegnimento dello schermo oltre la soglia dei 30 secondi per i motivi più disparati, ma secondo quanto raccolto in queste ore, pare che la patch di agosto complichi non poco le ...

Samsung Galaxy Note 10 con una miglior resistenza all’acqua e un display inferiore a quello del predecessore - Secondo questo leak : Ancora novità (rumor) su Samsung Galaxy Note 10, che dovrebbe essere ancora più resistente all'acqua ma potrebbe dire addio al display ad alta risoluzione. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 con una miglior resistenza all’acqua e un display inferiore a quello del predecessore, secondo questo leak proviene da TuttoAndroid.