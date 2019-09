Rally Turchia 2019 | Thierry Neuville e Andreas Mikkelsen iniziano con il piede giusto a

Fonte : oasport

(Di giovedì 12 settembre 2019) Con il consueto shakedown e il primo stage, ha preso il via ufficialmente ildi, 11esimo appuntamento stagionale. Siamo arrivati alla quartultima tappa del calendario e la situazione in classifica generale inizia a delinearsi. Ott Tanak vuole continuare nella sua fuga e avvicinarsi al titolo iridato. L’estone, infatti, comanda la graduatoria con 205 punti, contro i 172 died i 165 di Sebastien Ogier che, mai come quest’anno, rischia di venire detronizzato in vetta alla classifica dopo anni di dominio. Ed è proprio il belga della Hyundai a chiudere in vetta la prima prova speciale, a pari merito con il norvegese(Hyundai i20). Per i due colleghi di marchio il tempo dello SS1 Super Speciale Stage di 2 chilometri è stato di 2:02.06 con 1.6 secondi sullo svedese Pontus Tidemand (Ford Fiesta) e 1.7 su Sebastien Ogier (Citroen ...

