Mourinho | “Cristiano Ronaldo? In termini genetici sarebbe da studiare”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2019) Josèha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente portoghese 11. Ha parlato anche di Cristiano: “Quello che fa non mi sorprende. A 34 anni è un grande giocatore che milita in una squadra di grande livello, con ambizioni al top. Non mi sorprende perché, inè un caso di studio e questo vale anche per la sua mentalità. Cristiano è un fenomeno, è uno che pensa solo a vincere e a fare ancora meglio. Per questo motivo per me non è una sorpresa ciò che fa. Penso che che quando Cristiano avrà 50 anni e la FIFA lo inviterà per una partita tra leggende lui giocherà e segnerà. Sono sicuro che sarà così”. L'articolo: “Cristiano? Inda studiare” ilNapolista.

