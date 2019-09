MotoGp – Vinales motivato a Misano | “mi sento molto bene e ho molta fiducia”

Fonte : sportfair

(Di giovedì 12 settembre 2019) Maverickcarico in vista del Gp di San Marino: le parole dello spagnolo della Yamaha in conferenza stampa aè finalmente pronta ad ospitare il tanto atteso appuntamento della stagione 2019 di. Domenica si correrà il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini per una gara di fuoco davanti al pubblico italiano. Reduce da un test positivo sul circuito di, Maverickarriva a San Marino carico e. “Sicuramente cercheremo di proseguire di slancio, miin moto, hofiducia in me stesso in questo momento cercherò di spingere e portare la moto al massimo ed avere un buon livello in tutto il weekend e spingere in gara, i test sono andati, c’è ottimismo. Non abbiamo provato molte cose, mi sono concentratosu migliorare me stesso e la guida“, ha dichiarato in conferenza stampa. “Quando ...

OA_Sport : Maverick Viñales MotoGP, GP San Marino 2019: “Ho molta fiducia in me stesso adesso, i test sono stati produttivi” - AnnalisaRivetti : RT @gponedotcom: Rossi: “A Misano sono cresciuto e dovrò essere forte”: Il Dottore scalda il popolo giallo per il round della Riviera, Vina… -