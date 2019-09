L’Africa e L’Europa | da oggi | non saranno più continenti divisi | AstroLuca ci mostra

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019)ha immortalato ‘onde’ nel cielo delle Azorre e quello che può essere considerato il bacio tra il continente europeo ed africano. Grazie alle loro ampie e fascinose volute ‘dipingono’ dei disegni meravigliosi: si tratta delle “onde nel cielo sopre le Azzorre”, fotografate da Luca Parmitano, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per la missione Beyond. L’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa) su Twitter ha decisamente fatto venire alla luce le sue doti di fotografo e scrittore fino adcelate dietro un velo di talento dedicato allo spazio. In un ennesimo scatto, chelo stretto di Gibilterra, scrive: “Dove due, due Storie si incontrano, le correnti giocano con acqua e aria generando pittogrammi di nubi e mare”. Davvero delle foto che fanno riflettere su quanto sia magnifica la ...

Bull58851168 : Vogliono ridistribuire l'africa in europa ? E gli europei dove li distribuiscono? - KaTu79027857 : @nzingaretti @pdnetwork Avete rotto il cazzo con queste navi di negrieri! Lo capisci o no, idiota, che l'immigrazio… - monetninfea : RT @PapaParole: Stiamo vivendo un inverno demografico gravissimo in #Europa. Penso che alla radice c’è il benessere. Sto bene così, un figl… -