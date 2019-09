CorSport | CR7 vince tanto perché è maniaco di se stesso Kean e Zaniolo prendano esempio

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2019) Sul Corriere dello Sport Giancarlo Dotto elogia Cristiano Ronaldo.e segnanon si sente mai appagato. È una cui dovrebbero guardare i nostri giovani talentiper decidere cosa fare della propria vita, scrive. Il talento da solo non basta e CR7 lo ha capito. È questo che segna il baratro tra lui e gli altri due, “che non hanno vinto niente ma si comportano come se avessero vinto tutto”. Cristiano Ronaldo ha come movente ultimo quello di diventare il mito di se. È diventatodi se, anzi, scrive Dotto, vuole essere il migliore e migliorare ancora. “Cristiano Ronaldo, come Michael Jordan, come Roger Federer e Muhammad Alì, è molto al di là dell’autostima”sono ancora lontanissimi da tutto questo. L'articolo: CR7di sesembra essere il ...

