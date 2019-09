Coppia di blogger arrestata in Iran | rischiano dieci anni di carcere per aver fatto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Rischiare una condanna adipervolare un drone senzae l’autorizzazione delle autorità locali. È quanto sta succedendo a unadiaustraliani, Jolie King e Mark Firkin, arrestati mentre inè in corso un’escalation di tensione tra il Paese e alcune potenze occidentali, tra cui appunto l’Australia. Il loro caso rischia di diventare una questione diplomatica dal momento che i duepotrebbero essere utilizzati dal governoiano come merce di scambio per ottenere la scarcerazione di Negar Ghodskani, 40enneianain Australia e adesso in attesa di essere processata negli Stati Uniti pertentato di esportare dal Paese strumenti tecnologici vietati. Secondo quanto riporta il Times, Jolie King sarebbe già stata avvisata dalle forzeiane che la sua permanenza nelle prigioni di Teheran è legata ...

