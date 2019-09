Tennis – Matteo Berrettini conquista i bookmaker | si abbassano le quote riferite a top 10

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 11 settembre 2019) La grande prestazione offerta daagli US Open ha convinto anche i: siledi una possibile entrate dell'azzurro in top 10 e alle Finals ATP Dopo lo straordinario exploit degli US Open, Slam nel quale ha raggiunto la semifinale, arrendendosi solo ad un super Rafa Nadal poi vincitore del torneo,ha impressionato anche i. Agipronews infatti, spiega come lerelative alta romano abbiano subito un netto calo. Il pass per le ATP Finals di Londra è quotato 1.72 su Sisal Machpoint, ma non solo: l'entrata diin top ten è bancata 2.10 entro il 5°posto, 16.00 entro il 2°, mentre il primo posto resta ancora un miraggio da 200 volte la posta.

