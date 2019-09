Serie A | programmazione tv delle prossime 5 giornate | Inter-Udinese il 14 settembre su

Calcio in tv - orari e palinsesto seconda giornata Serie A. Programmazione SKY e DAZN : Si disputerà questo weekend la seconda giornata del campionato di Calcio di Serie A 2019-2020, partito con i fuochi d’artificio la settimana scorsa. Cominciano i match di grandissima importanza: il maggiore di essi è senza dubbio Juventus-Napoli, da tutti indicato come il duello che metterà una prima pietra sulle ambizioni scudetto di entrambe. Il giorno dopo, arriva un derby Lazio-Roma forse poche volte sentito come in ...

Serie C - soddisfazione Ghirelli per i posticipi : “Per la prima volta - programmazione in largo anticipo” : A distanza di oltre tre settimane dalla partenza del campionato Serie C 2019-2020 sono state rese note tutte le gare dei posticipi in diretta Raisport per il girone di andata. “È la prima volta che viene fornita una programmazione con così largo anticipo- spiega Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro- ed è frutto del lavoro portato avanti dalla Lega Pro in sinergia con la Rai. Nasce per consentire a tifosi e club di organizzarsi in ...